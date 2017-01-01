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Gaziantep'te boğazına demir çubuk saplanan Hande, yaşama tutunamadı

Hastanesine kaldırılan Karaoğlu, yoğun bakım ünitesindeki 8 günlük yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:44:17 Güncelleme: 11:49:24 DHA

Gaziantep'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin çarptığı inşaat duvarındaki demirin, ön camdan girerek boğazına saplandığı 24 yaşındaki Hande Karaoğlu, tedavi gördüğü hastanedeki 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

DHA'nın haberine göre, 7 Mayıs Pazar günü Pancarlı Mahallesi 6'ncı Cadde üzerinde meydana gelen kazada, kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak inşaatta çarpmış ve bu sırada duvardaki 6 metre uzunluğunda demir çubuk, aracın ön tarafındaki Hande Karaoğlu'nun boğazına saplanmıştı.

8 GÜN SONRA ACI HABER

İtfaiyenin müdahalesi sonrasında demir çubuk kesilerek Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karaoğlu, yoğun bakım ünitesindeki 8 günlük yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan genç kızın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 9 dakika önce
    Allah kimsenin başına vermesin!
  • Misafir 11 dakika önce
    Rahmet yaa Allah !!!
  • Misafir 13 dakika önce
    çok üzücü rabbim yakınlarına sabır versin
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