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Kartal'da otomobile kurşun yağmuru

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından seyir halindeki araca yaklaşık 10 el ateş edildi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:08:14 Güncelleme: 12:09:56 DHA

Kartal'da kurşun yağmuruna tutulan otomobilin sürücüsü yaralandı.

DHA'nın haberine göre olay, Kartal Cevizli Mahallesi Saraylar Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Otomobil ile seyreden İsmet Çakır (28) kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Seyir halindeki araca yaklaşık 10 el ateş edildi.

KURŞUN KAFASINA İSABET ETTİ

Kurşunların hedefi olan Çakır, kafasında yaralandı. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulans ile Kartal Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan İsmet Çakır'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ÇOK SAYIDA KURŞUN İZİ

Olay Yeri İnceleme Ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak kurşunlanan araç üzerinde incelemelerde bulundu. Silahlı saldırısı sırasında bir kurşunun da caddede bulunan işyerinin camına isabet ettiği görüldü. Görgü tanıkları sabah saatlerinde çok sayıda silah sesi duyduklarını belirttiler. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polisin incelemesi sürüyor.




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