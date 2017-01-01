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Sultangazi'de gerginlik sürüyor! Polis müdahale etti

Sultangazi'de dün başlayan gerginlik bugünkü cenazede de devam etti

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:40:53 Güncelleme: 13:44:16 DHA

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesinde Afgan ve Suriye uyruklu kişilerle mahalle sakinleri arasında başlayan ve Ramazan Şahin adlı bir Türk gencinin bıçaklanarak ölümüyle sonuçlanan olayların ardından bugünkü cenazede de gerginlik yaşandı.

SOPALARLA SALDIRDILAR

DHA'nın haberine göre; Çevik kuvvet polisin TOMA ve zırhlı araçlarla önlem aldığı cenazeye haberciler alınmadı. Akşemsettin Camii'nde cenaze hazırlıkları sürerken bir grup genç sokakta yürüyen ve Afganistanlı olduğu belirtilen kişiye sopalarla saldırdı. Polis olaya hemen müdahale etti. Kalabalık bu kez tepkisini basın mensuplarına yönlendirdi. Bölgedeki gerilim sürüyor.

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