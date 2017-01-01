AK Parti yeni dönemin adını duyurdu

AK Parti, 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni 21 Mayıs 2017 tarihinde Ankara Arena Spor Salonu'nda saat 10.00'da yapacak. Kongrede tek aday olarak gösterilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çoğunluğun sağlanmasıyla birlikte kurucusu olduğu partinin yeniden genel başkanı olacak.
"YENİ ATILIM DÖNEMİ"
AK Parti'de bu değişiklikten sonra asıl dönüşüm başlayacak. Parti kadroları ve teşkilatlarında değişiklikler yapılacak. Bu değişimin izleri kongreden sonra hissedilecek ve adeta yeni bir atılım başlayacak. AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin duyurusu da bu değişime uygun olarak, AK Parti'nin resmi internet sitesinden "Yeni Atılım Dönemi" başlığı ile yapıldı.
— AK Parti (@Akparti) May 15, 2017
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YORUMLAR 6
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Misafir 12 dakika önceBİZ OYUMUZU PARTİYE DEĞİL REİSE VERİYORUZ ONUN İÇİN KERAMETİ KENDİNDEN GÖREN MV VE PARTİ YÖNETİCİLERİNİ ARTIK SIRTIMIZDA TAŞIMAYALIM00
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Misafir 13 dakika önceGurbetcinin haklarını geri verme dönemi00
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Misafir 20 dakika önceYeni Türkiye ye ne oldu.00
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Misafir 43 dakika öncePartinin içinden biri olarak söylüyorum... Parti içindeki değişikliklerin acil olarak yapılması gerekiyor...2019 daki seçimlere bu kadro ile gidilmemeli...60
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Misafir 1 saat önceAllah'ınıza kurban.06
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Misafir 1 saat önceFabrika ayarlarına dönün yeter. Reis bunu gördü ve gereğini yapacak.33
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