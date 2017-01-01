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AK Parti yeni dönemin adını duyurdu

21 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden AK Parti Genel Başkanı olacağı kongre, "Yeni Atılım Dönemi" başlığı ile duyuruldu

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:20:05 Güncelleme: 16:35:53 İHA

AK Parti, 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni 21 Mayıs 2017 tarihinde Ankara Arena Spor Salonu'nda saat 10.00'da yapacak. Kongrede tek aday olarak gösterilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çoğunluğun sağlanmasıyla birlikte kurucusu olduğu partinin yeniden genel başkanı olacak.

"YENİ ATILIM DÖNEMİ"

AK Parti'de bu değişiklikten sonra asıl dönüşüm başlayacak. Parti kadroları ve teşkilatlarında değişiklikler yapılacak. Bu değişimin izleri kongreden sonra hissedilecek ve adeta yeni bir atılım başlayacak. AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin duyurusu da bu değişime uygun olarak, AK Parti'nin resmi internet sitesinden "Yeni Atılım Dönemi" başlığı ile yapıldı.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 12 dakika önce
    BİZ OYUMUZU PARTİYE DEĞİL REİSE VERİYORUZ ONUN İÇİN KERAMETİ KENDİNDEN GÖREN MV VE PARTİ YÖNETİCİLERİNİ ARTIK SIRTIMIZDA TAŞIMAYALIM
  • Misafir 13 dakika önce
    Gurbetcinin haklarını geri verme dönemi
  • Misafir 20 dakika önce
    Yeni Türkiye ye ne oldu.
  • Misafir 43 dakika önce
    Partinin içinden biri olarak söylüyorum... Parti içindeki değişikliklerin acil olarak yapılması gerekiyor...2019 daki seçimlere bu kadro ile gidilmemeli...
  • Misafir 1 saat önce
    Allah'ınıza kurban.
  • Misafir 1 saat önce
    Fabrika ayarlarına dönün yeter. Reis bunu gördü ve gereğini yapacak.
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