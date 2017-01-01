AK Parti yeni dönemin adını duyurdu

AK Parti, 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni 21 Mayıs 2017 tarihinde Ankara Arena Spor Salonu'nda saat 10.00'da yapacak. Kongrede tek aday olarak gösterilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çoğunluğun sağlanmasıyla birlikte kurucusu olduğu partinin yeniden genel başkanı olacak.

"YENİ ATILIM DÖNEMİ"

AK Parti'de bu değişiklikten sonra asıl dönüşüm başlayacak. Parti kadroları ve teşkilatlarında değişiklikler yapılacak. Bu değişimin izleri kongreden sonra hissedilecek ve adeta yeni bir atılım başlayacak. AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin duyurusu da bu değişime uygun olarak, AK Parti'nin resmi internet sitesinden "Yeni Atılım Dönemi" başlığı ile yapıldı.

— AK Parti (@Akparti) May 15, 2017