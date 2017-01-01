Saldırıya uğrayan Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Arkasındakiler bulunacak

Edirne'de selfie çekme bahanesiyle yanına gelen 29 yaşındaki Görkem Huslu'nun yumurtalı ve yumruklu saldırısına uğrayan Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Belediye binası önünde alkışlarla karşılanan Gürkan, saldırının arkasındakilerin ortaya çıkarılacağını söyledi. Polisteki sorgusunda kimseden emir almadığını söylediği öğrenilen Huslu ise adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, dün, pazar günleri 1'inci Murat Mahallesi Kapalı Pazaryeri'nde kurulan girişimci kadınların yer aldığı kırsal kalkınma pazarına gitti. Tezgahları dolaşan Gürkan'ın yanına, belediyede sözleşmeli işçi olarak çalışırken yaklaşık 1 ay önce disiplinsiz davranışları nedeniyle işine son verilen Görkem Huslu gelerek selfie çekmek isteğini dile getirdi. Gürkan'ın onaylamasıyla yanına yaklaşan Huslu, bir eliyle cep telefonuyla selfie çekiyor gibi hazırlık yaptı. Huslu, diğer eliyle avucunun içine aldığı yumurtayı Başkan Gürkan'ın yüzüne vurdu. Neye uğradığını şaşıran Gürkan'ın yüzüne birkaç kez vuran Huslu, korumaların müdahalesiyle uzaklaştırıldı, daha sonra polis ekiplerince gözaltına alındı. Makam aracıyla Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne giden Belediye Başkanı Recep Gürkan ise sağlık kontrolünden geçirildi. Yumurtalı saldırgandan şikayetçi olan Gürkan'ın sol gözünün içerisinde yırtık tespit edildi.

BU SABAH TABURCU EDİLDİ

Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünde geçirilen ve sol gözünde yırtık tespit edilen Gürkan, tedavisinin ardından bu sabah taburcu edildi. Makam aracıyla Edirne Belediye Başkanlığı binasına gelen Recep Gürkan´ı milletvekilleri, partililer, belediye çalışanları ve emek pazarı kadın esnafı alkışlarla karşıladı. Kadın emek pazarı esnafı Gürkan´a çiçek vererek "Geçmiş olsun" dilediğinde bulundu.

Doktorların uyarısı nedeniyle güneş gözlüğü takan Recep Gürkan, belediye önünde toplananlara seslenerek, sağlığının yerinde olduğunu ve gözündeki yırtığın tedavi edilebilir olduğunu söyledi. Gürkan, "Biz 12 Eylül öncesinden geliyoruz, kavgalarla büyümüş bir nesiliz. Kavga etmiyorsak, kavga etmeyi bilmediğimiz değil. Kavgadan kimseye bir çıkar sağlanmayacağını bildiğimiz için. Dün isterdim ki o saldırı mertçe olsun, yüze karşı olsun, adam gibi olsun. Selfie çekmek, fotoğraf çekmek bahanesiyle yanıma yaklaşık kalleşçe arkadan vurulmasın. Gözümüzde bir problem var bu tedavi olacak. Olmazsa da çok önemli değil, bir gözümüz, bir kolumuz, bir canımız gitse ne olur? Şunu bilsinler ki Recep Gürkan´ın canını dahi alsalar, benim arkadaşlarım, emekçilerim dostlarım, Edirne mücadelesini sonuna kadar sürdürecek. Vereceğimiz bir can oda Edirne´ye feda olsun. Çünkü biz Edirne´yi aşkla seviyoruz. Aşkımız bizim Edirne" dedi.

"ARKASINDAKİLER BULUNACAK, HODRİ MEYDAN"

Saldırgan Görkem Huslu´yu azmettirenlerin ortaya çıkarılacağını belirten Recep Gürkan, `hodri meydan´ diyerek şöyle konuştu:

"Elbette ben adalete güveniyorum. Savcılara, hakimlere emniyete güveniyorum. Olağanüstü çalışma yaptılar. Ben o tetikçinin değil, o hasta insanın değil, arkasındakilerin bulunacağından eminim. Onu kimler azmettirdi, kimler bu yola sevk ettirdi, kimler teşvik etti, kimler kafasını karıştırdı. Bunu hep beraber emniyetimizin, savcıların, hakimlerin ortaya çıkaracağına eminim. Edirne Belediye Başkanlığı´nın çalışmalarını aylardır hedef gösteren bazı kendini bilmezler. Bu çalışmada mutlaka ortaya çıkacaktır. Kendine başkan diyenler, kendine gazeteci diyenler, kendine `ben şehrin temsilcisiyim, şusuyum, busuyum´ diyenlerin hepsi ortaya çıkacak. Biz onları biliyoruz ama bizim bilmemiz yetmez, önemli olan adaletin ortaya çıkarması. Şimdi buradan sormak istiyorum. Ne oldu? Edirne Belediye Başkanı'nın yüzüne, gözüne vuruldu, hasar aldı. Başınız göğe erdi mi, mutlu mu oldunuz? Zannediyor musunuz ki Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan´ı bir tane hain saldırıyla, bir tetikçi ile korkutabileceksiniz? Hodri meydan, hadi görelim bakalım, daha çok saldırın. Tankınızla, topunuzla, tüfeğinizle gelin. Gelmezseniz namussuzsunuz, şerefsizsiniz. Hadi gelin, sivri kalemlerinizden daha çok kan akıtın, haydi bakalım. O zehirli dilleriniz daha çok konuşsun, hodri meydan."

Gürkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Yalova Milletvekili Muharrem İnce´nin aralarında bulunduğu yüzlerce kişinin kendisini arayıp geçmiş olsun dediğini söyledi. Konuşmasının ardından Gürkan, kendisini karşılamaya gelen CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Erdin Bircan ve partililerle birlikte belediye binasına girerek görevine başladı.

"KİMSEDEN EMİR ALMADIM"

Dün, olayın ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Görkem Huslu'nun, ilk ifadesinde işten çıkarılmasına kızdığı için protesto amaçlı saldırdığını söylediği öğrenildi. Huslu, emniyetteki işlemlerinin ardından elleri kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Daha sonra çıktığımızda uzun uzun konuşacağım. Kimseden emir aldığım yok" dedi.

Saldırganın babası Ali Huslu ise adliyeye girerken gazetecilere dönerek, "Kimden emir alacak, ne emri? Ekmekle oynamak o kadar kolay değil. Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamayacak. Emir, komplo yok öyle" ifadelerini kullandı.

ANNESİNİN YANINDA ÇALIŞIYORDU

Saldırgan Görkem Huslu´nun, yaklaşık 1 ay önce, müdürlüğünü annesi Güler S.´nin yaptığı Edirne Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü´ndeki işinden, disiplinsiz davranışları nedeniyle çıkarıldığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.