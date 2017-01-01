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Sultangazi'de cinayetin işlendiği mahalleye polis müdahalesi

İstanbul Sultangazi'de dün gece Afgan ve Suriye uyruklu kişiler tarafından bir kişinin öldürüldüğü iddiası nedeniyle mahallelinin eylem yapması üzerine polis müdahale etti

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 22:48:58 Güncelleme: 23:56:39 DHA

Sultangazi'de dün gece Afgan ve Suriye uyruklu kişiler ile mahalleli arasında çıkan kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesine tepkiler sürüyor. Mahallede eylem yaparak ateş yakan gruba, polis TOMA ile tazyikli su sıkarak müdahale etti. 

DHA'nın haberine göre, Sultangazi'de dün akşam Afgan ve Suriye uyruklu kişiler ile mahalleli arasında çıkan kavgada Ramazan Şahin (24) bıçaklanarak öldürülmüştü. Gencin cenazesinin ardından ilçede yaşanan gerginlik akşam saatlerinde de sürdü.

İsmet Paşa Mahallesi Ordu Caddesinde toplanan mahalleli 'mülteci istemiyoruz' şeklinde sloganlar atarak yürümeye başladı. Ateş yakan mahalleliye polis ekipleri dağılmaları konusunda uyardı. Polis ekipleri uyarıları dikkate almayan gruba TOMA ile tazyikli su sıkarak müdahale etti.

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