YPG’ye silah yardımı kararının ardından ABD’ye ‘nokta’ ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile ilk kez yüz yüze görüşecek. Erdoğan’ın “Sayın Trump’la yapacağımız görüşme, virgül değil nokta mesabesinde olacaktır” sözleri, ziyaretin Türkiye-ABD ilişkilerinde dönüm noktası olacağını gösteriyor. Türkiye, ABD’nin terör örgütü YPG’ye silah yardımı kararını gözden geçirmesini ve YPG yerine Suriye’de meşru partnerlerle mücadele etmesini bekliyor. Türkiye, Suriye’deki yeni yol haritasını, YPG’yle mücadele planını bu görüşmenin sonuçlarına göre belirleyecek.

Gazete Habertürk'ten Bahar Bakır'ın haberine göre Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan, Trump’ın seçilmesinin ardından ilk kez yapacakları ABD ziyaretinde en üst seviyede ağırlanacak. ABD Başkanı’nın misafir evi olarak bilinen Blair House, Erdoğan çiftine ev sahipliği yapacak. Erdoğan’a Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık eşlik ediyor.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Erdoğan ve Trump, Beyaz Saray’da bir araya gelecek. İki lider, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyecek. Trump’ın Erdoğan onuruna bir yemek vermesi de gündemde. Erdoğan, sivil toplum ve düşünce kuruluşları, iş qadamları temsilcileriyle de bir araya gelecek.

Erdoğan’ın en önemi gündem maddesi YPG olacak. Görüşmede, Washington’un Suriye’de YPG’ye destek vermekte yanlış yaptığı ve YPG’ye yapılan silah yardımının NATO müttefiki Türkiye’ye tehdit oluşturacağı mesajı verilecek. YPG’nin terör örgütü PKK’nın kolu olduğunu ispatlayan görüntü ve dokümanlardan oluşan bir dosya da Trump’a iletilecek. Meşru bir partner yerine terör örgütü YPG’nin Rakka operasyonunda kullanılmasının model ortaklığa sığmadığı vurgulanacak. Görüşmede FETÖ elebaşısı Gülen’in iadesi konusu da detaylı olarak ele alınacak. Erdoğan, Gülen’in geçici tutuklanması ve idari tedbir alınması konusunda Trump’tan güvence isteyecek. Suriye’nin geleceğine yönelik çabalar ve Suriyeli mülteci krizi de gündeme gelecek konular arasında.

EKONOMİ GÜNDEMİ

Erdoğan’ın Trump’la paylaşacağı bir diğer konu ise ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, ikili ticaret ve yatırımların artırılması olacak. İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin yaklaşık 4 milyar dolardan daha üst seviyeye çıkarılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı, bu çerçevede ABD’nin önde gelen şirketlerinin yöneticileriyle toplantı yapacak. Erdoğan’ın görüşeceği isimler arasında Coca Cola, Lockheed Martin, P&G, Boeing gibi şirketlerin yöneticileri olacak.

Türkiye’nin ekonomi başlığında bir diğer önemli gündemi, AB ile ABD arasında yürütülen Transatlantik Ticaret Anlaşması (TTIP) görüşmelerine Türkiye’nin de dahil edilmesini sağlamak.

ORTADOĞU BARIŞ SÜRECİ

Erdoğan, ABD ziyaretinde Musevilerin yanı sıra farklı toplum kesimleriyle de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı, burada, Ortadoğu barış süreci, Filistin sorunu ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇİN’DEN ABD’YE GEÇTİ

Cumh urba şka nı Recep Tayyip Erdoğan, Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere dün sabah özel uçak “CAN” ile TSİ 09.25’te Pekin’den ABD’ye hareket etti.

AA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin’deki “Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu”nun ikinci gününde devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı “Kuşak ve Yol Forumu Liderler Oturumu”nun birinci kısmına katılarak kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Yanqi Gölü Adası toplantı merkezinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in açılış konuşmasıyla başlayan oturum, daha sonra basına kapalı devam etti. Konuşmalardan sonra 29 ülkenin devlet ve hükümet başkanları grup fotoğrafı çektirdi ve çalışma yemeğine geçti. Oturumda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.

‘AÇIK PLATFORM’

Çalışma yemeği ile sona eren toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Çin Devlet Başkanı Cinping, sıcak bir atmosferde geçen forumda siyaset, altyapı, ticaret, finans alanlarında 270 somut sonuç alındığına ve Çin ile diğer ülke ve uluslararası kuruluşları temsil eden taraflar arasında 68 anlaşmaya imza atıldığına dikkati çekti. Cinping, “Kazan-kazan ilkesiyle hareket eden Kuşak ve Yol, katılmak, katkıda bulunmak ve eşit şekilde yararlanmak isteyenler için açık ve kapsayıcı bir platform” dedi.

13 SAAT 45 DAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yemeğin ardından ABD’ye gitmek üzere Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı’na geçti. Erdoğan’ı havalimanından Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Ali Murat Ersoy ve Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ile diğer yetkililer uğurladı.

İHA'nın haberine göre Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da ABD’ye hareket etti. Çin-ABD arası uçak yolculuğu, yaklaşık 13 saat 45 dakika sürüyor.

ADALET BAKANLARI GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşka nı Erdoğan’ın Çin gezisine eşlik eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çin Halk Cumhuriyeti Adalet Bakanı Zhang Jun ile görüştü. Pekin’de gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Çin arasında ikili işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtildi. Görüşmede FETÖ terör örgütü ile mücadele konusunu gündeme getiren Bozdağ’ın, Çin’de bulunan FETÖ mensuplarının Türkiye’ye iade edilmesini istediği öğrenildi.

‘TRUMP’IN YABANCI BİR LİDERLE YAPACAĞI EN ZOR GÖRÜŞME’

The Washington Post Gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretini değerlendirdiği haberinde, iki ülke arasında son dönemde yaşanan fikir ayrılıklarına dikkati çekerek, Erdoğan- Trump görüşmesini “Trump’ın bu zamana kadar bir yabancı liderle yaptığı en zor görüşme” olarak niteledi. AP’nin servis ettiği haberi farklı bir başlıkla veren gazete, Trump’ın Erdoğan’a karşı dengeli bir tutum izlemesi ‘tavsiyesinde’ bulundu.

‘YAKIN TUTMALI’

The Los Angeles Times Gazetesi ise “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Washington ziyareti neden garip bir durum olabilir?” başlıklı haberinde, Türkiye ile ABD arasında yaşanan sorunlara uzun bir yer ayırdı. Görüşmeden önce Beyaz Saray tarafından yapılan bilgilendirmede, Türkiye ile yaşanan tansiyona ilişkin hiçbir açıklama paylaşılmadığı, buna karşın Türkiye ve ABD’nin bazı önemli konularda çıkar çatışması yaşadığı aktarıldı. Haberde, “Trump, kendi askeri komutanlarını engellemeden Erdoğan’ı kendisine yakın tutmayı başarmalı” ifadesi kullanıldı.