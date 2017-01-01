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Beşiktaş Gayrettepe oto galeri
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Beşiktaş'ta oto galeriye ateş açıldı

Gayrettepe'de av tüfeğiyle ateş edilen iş yerinin camları ve otomobillerde hasar oluştu

16 Mayıs 2017 Salı, 07:07:14 Güncelleme: 07:08:34 AA

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir oto galeriye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Alınan bilgiye göre, Gayrettepe Mahallesi Ayazmadere Caddesi'nde lüks araçların satıldığı bir oto galeriye kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından av tüfeğiyle ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırı nedeniyle iş yerinin camları ve otomobillerde hasar oluştu.

Camlarda kurşun izleri ve yerde boş kovanlar olduğu görüldü.

Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan incelemelerin ardından saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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