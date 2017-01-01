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Enerji Bakanlığı ve MEB'de FETÖ operasyonu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda 60, Milli Eğitim Bakanlığı'nda 25 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı çıkarıldı

16 Mayıs 2017 Salı, 09:35:00 Güncelleme: 10:05:47 İHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Enerji Bakanlığı ve bağlı kuruşlarda görevli 60 kamu görevlisi ile Milli Eğitim Bakanlığında görevli 25 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

İHA'nın haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı ve bağlı kuruşlarda görevli 60 kamu görevlisi ile Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli 25 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

TAMAMI BYLOCK KULLANICISI

Gözaltı işlemlerinin bu sabah itibari ile başladığı bildirilirken, gözaltı kararı verilenler şahısların tamamının ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin büyük bir çoğunluğunun ise meslekten ihraç edildiği ancak çalışanların da olduğu öğrenildi.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 15 dakika önce
    Ağaç budandıkça gürleşir. Şuana kadar yapılanlar budama işlemi gibiydi. İnşaallah bundan sonra devletimiz bu hainlerin kökünü keser şerefli Türk milleti de huzura kavuşur.
  • Misafir 17 dakika önce
    inandırıcılığı yitiriyor artık. Yukarıdan bir adamı bile bulamıyorlar, ilişkisi olmayanları mağdur ediyorlar.
  • Misafir 20 dakika önce
    peki şu anda memlekti yasal yolla ele geçirenleri ne yapacağız
  • Misafir 26 dakika önce
    Ne çok kişi varmış yakala yakala bitmiyor. Valla şaşırıyor insan..
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