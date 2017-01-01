Enerji Bakanlığı ve MEB'de FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Enerji Bakanlığı ve bağlı kuruşlarda görevli 60 kamu görevlisi ile Milli Eğitim Bakanlığında görevli 25 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
İHA'nın haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı ve bağlı kuruşlarda görevli 60 kamu görevlisi ile Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli 25 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
TAMAMI BYLOCK KULLANICISI
Gözaltı işlemlerinin bu sabah itibari ile başladığı bildirilirken, gözaltı kararı verilenler şahısların tamamının ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.
Şüphelilerin büyük bir çoğunluğunun ise meslekten ihraç edildiği ancak çalışanların da olduğu öğrenildi.
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Misafir 15 dakika önceAğaç budandıkça gürleşir. Şuana kadar yapılanlar budama işlemi gibiydi. İnşaallah bundan sonra devletimiz bu hainlerin kökünü keser şerefli Türk milleti de huzura kavuşur.00
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Misafir 17 dakika önceinandırıcılığı yitiriyor artık. Yukarıdan bir adamı bile bulamıyorlar, ilişkisi olmayanları mağdur ediyorlar.00
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Misafir 20 dakika öncepeki şu anda memlekti yasal yolla ele geçirenleri ne yapacağız03
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Misafir 26 dakika önceNe çok kişi varmış yakala yakala bitmiyor. Valla şaşırıyor insan..33