Enerji Bakanlığı ve MEB'de FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Enerji Bakanlığı ve bağlı kuruşlarda görevli 60 kamu görevlisi ile Milli Eğitim Bakanlığında görevli 25 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

İHA'nın haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı ve bağlı kuruşlarda görevli 60 kamu görevlisi ile Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli 25 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

TAMAMI BYLOCK KULLANICISI

Gözaltı işlemlerinin bu sabah itibari ile başladığı bildirilirken, gözaltı kararı verilenler şahısların tamamının ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.



Şüphelilerin büyük bir çoğunluğunun ise meslekten ihraç edildiği ancak çalışanların da olduğu öğrenildi.