Cumhurbaşkanı Erdoğan o sloganı istemedi

AK Parti'nin 3. Olağanüstü Kongresi için hazırlanan "Efsane geri dönüyor" sloganına Cumhurbaşkanı Erdoğan sıcak bakmadı. Söz konusu sloganın AK Parti kongresi için hazırlanan 6 slogan arasında yer almayacağı öğrenildi. Nedenini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş açıkladı. Ataş, "O tür şeylere sayın Cumhurbaşkanımız sıcak bakmıyor. Biz Cumhurbaşkanımız ve partimizin benimsediği sloganları değerlendireceğiz" dedi.

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in edindiği bilgilere göre; Başbakan Binali Yıldırım, grup kürsüsünden 21 Mayıs'taki 3. Olağanüstü Kongre'nin ana sloganının "Milletle birlikte, yeni hedeflere" olacağını açıklamıştı. Kongrede AK Parti'nin dünden bugüne geçmişi, Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın yol arkadaşlığının anlatılacağı sinevizyon gösterimi olacak. Kongreye eski yeni tüm isimler davetli. Tüzük değişikliğinin ayrıntıları ise o gün netleşecek.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Ataş, Tüzük üzerinde çalışılan bir iki konu olduğunu belirten Ataş, "Genel Başkanvekilliği noktasında değişiklik olabilir" dedi.

AK Parti Genel Merkezi'nde de sekizinci kattaki hazırlıklar da son aşamada. Danışmanların odasının yerinde artık Binali Yıldırım'ın makamı olacak. Hafta içi yapılacak kapalı grup toplantısı ile de Başbakan Binali Yıldırım Grup Başkanı olarak seçilecek.