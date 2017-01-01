FETÖ'den tutuklu Sümeyye K.: 'Zehra' kod adlı kişiye bağlıydım

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ( HSYK), FETÖ soruşturması kapsamında en son 107 hâkim ve savcının meslekten ihracına karar vermişti. İhraç edilen hâkim ve savcılar hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre bu isimler arasına Düzce Hâkimi Sümeyye K. da bulunuyordu. Ankara’da gözaltına alınan Sümeyye K., savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle Nöbetçi Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

‘KİM OLDUKLARINI SÖYLEYEMEM’

Hâkim Sezer Söylemez tarafından sorgulanan Sümeyye K., FETÖ bağlantısını kabul etti. Hakkında FETÖ ile irtibatlı olduğuna dair beyanda bulunan kişiyi tanımadığını ancak söylediklerinin doğru olduğunu kaydeden Sümeyye K., şunları kaydetti:

DİNİ SOHBETLER:

Ben 14 yaşından beri Fethullah Gülen cemaatinin (FETÖ) içindeyim. Cemaate ait dershanelere gittim. Ankara Hukuk Fakültesi’ni kazandım. Ankara’da bulunan Gülen cemaatine (FETÖ) ait eve yerleştirildim. Bu evde benim gibi hukuk fakültesi öğrencileri kalıyordu. 2’nci sınıftayken kaldığım evin ablalığını yaptım. Evin mali idaresi bendeydi, akşam da dini sohbetler yapıyordum. Evde kalan öğrenciler zaman zaman değişiyordu. Aynı anda en fazla 5 kişi oluyorduk. İdare ettiğim kişilerden hiçbirini hatırlamıyorum. Kim olduklarını söyleyemem.

EAGLE KULLANDIM:

Yine hâkimlik sınavına hazırlanırken, cemaate ait çalışma evinde kalıyordum. Bu evde de 3-4 kişi kalıyorduk. Ancak 2015’in haziran ayında taşındığım ve sınava hazırlandığım bu evde kimlerin kaldığını hatırlamıyorum. 2016 yılı eylül ayında kura çekerek, Düzce Adileyesi’ne hâkim olarak atandım. Gerek hâkim adaylığım sırasında gerekse staj sonunda yapılan mülakat ve güvenlik soruşturmalarında eleneceğimi düşünüyordum, ancak nasıl olduğunu bilmediğim şekilde bu aşamaları geçtim. Gülen cemaati içerisinde gerçek adını bilmediğim ‘Zehra’ kod adlı kişiye bağlıydım. 17-25 Aralık sürecinden sonra ‘Cover Me’ adlı haberleşme ağını telefonuma Zehra Abla yükledi. Tarihini tam olarak hatırlamıyorum ancak yaklaşık 1 sene önce Zehra Abla “Bu programı sileceğiz, Eagle isimli programı yükleyeceğiz” dedi ve telefonuma bu programı yükledi.

İSMİNİ VERECEĞİM KİMSE YOK:

Hukuk fakültesi öğrencisiyken aynı evde kaldığım, ablalık yaptığım, daha sonra yine Gülen cemaatine ait evde birlikte hâkimlik sınavına hazırlandığım, stajda, adliyeden, Adalet Akademisi’nden ve kura çektikten sonra meslekten FETÖ’ye mensup ismini vereceğim herhangi bir kimse yoktur. Serbest bırakılmayı talep ederim.

CEZAEVİNE KONULDU

Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimi Sezer Söylemez, Sümeyye K.’nın tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan Sümeyye K., Sincan Cezaevi’ne gönderildi.