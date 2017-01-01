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Bursa'da 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 19 yıl hapis cezası

K.B, daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, "S., bana 16-17 yaşında olduğunu söyledi. Son buluşmamızda beni evine çağırdı. Yaşının küçük olduğunu bilmiyordum" dedi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:45:40 Güncelleme: 09:47:13 İHA

Bursa'da 12 yaşındaki kızla zorla ilişkiye girdikleri iddia edilen 2 sanıktan biri beraat ederken, diğeri ise 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İHA'nın haberine göre, B.A. (26) ile K.B. (20), 12 yaşındaki S.T. ile zorla ilişkiye girdikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Sanıklar hakkında 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden mahrum kılma' suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Karar duruşmasına tutuklu K.B.ile avukatı, tutuksuz yargılanan B.A. ve avukatı Özgür Abatay, müştekiler ile avukatı katıldı.

"BANA 16-17 YAŞINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Çıktığı ilk mahkemede tutuklanan K.B, daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, "S., bana 16-17 yaşında olduğunu söyledi. Son buluşmamızda beni evine çağırdı. Yaşının küçük olduğunu bilmiyordum" dedi. Diğer sanık B.A. ise, "Ben üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Kendisiyle 2 ay kadar arkadaşlığım oldu. S. ile her hangi bir ilişkiye girmedim. Beraatımı istiyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti karar duruşmasında, çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından B.A.'nın beraatına karar verdi. Diğer sanık K.B. ise, her iki suçtan dolayı 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

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