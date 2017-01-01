Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) için ilkbahar dönemi sınav sonuçları bugün açıklanacak. Peki 2017 ilkbahar dönemi TUS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte tüm detaylar...

2017 TUS SINAV SONUÇLARI

TUS sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre bugün gün içerisinde açıklanacak. Sınava katılım sağlayan binlerce aday, heyecanla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından 22 Nisan 2017 tarihinde uygulanan TUS'a katılan adaylar, aldıkları puana göre yerleştirme işlemlerini tamamlayacak.

Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.

ÖSYM SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

TUS SONBAHAR DÖNEMİ SINAVI NE ZAMAN?

TUS Sonbahar Dönemi için başvurular 5 Temmuz 2017 tarihinde başlayacak ve 12 Temmuz 2017 günü sona erecek. Ardından adayların sınava katılım sağlaması için gerekli olan sınav giriş belgesi adayların erişimine açılacak.

Sınav giriş belgelerini edinen adaylar 27 Ağustos 2017 tarihinde Sonbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Sınavı'na katılarak zorlu sorulara doğru yanıt vermek için çabalayacak.