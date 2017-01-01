Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından yapılan STS Tıp Doktorluğu: Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı için sınav sonuçları bugün açıklanacak. Peki STS Tıp sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte sınav sonuçları hakkında tüm detaylar...

2017 STS TIP SINAV SONUÇLARI

22 Nisan 2017 tarihinde binlerce adayın katılımıyla yapılan STS Tıp sınavı için sonuçlar bekleniyor. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan takvime göre STS Tıp sınav sonuçları bugün açıklanacak. Adaylar heyecanla sınav sonuçlarının açıklanacağı saati bekliyor.

Sınavların sonuçları, ÖSYM'nin İnternet sayfasında yayınlanacak, adaylar sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

ÖSYM SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. Sınav sonuçları YÖK Denklik Birimine de elektronik ortamda verilecektir. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

2017 STS TIP SONBAHAR DÖNEMİ SINAVI NE ZAMAN?

STS Tıp Sonbahar Dönemi Sınavı için başvurular 5 Temmuz 2017 tarihinde alınmaya başlanacak. Bir haftalık sınav başvuru süresinin ardından başvurular 12 Temmuz 2017 tarihinde sonlanacak.

Başvuru işlemlerinin tamamlanması ve sınav giriş belgelerinin adaylara erişime açılması işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınav 27 Ağustos 2017 tarihinde uygulanacak.