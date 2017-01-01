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İşte Atatürk'e hakarete istenen ceza
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İşte Atatürk'e hakarete istenen ceza

Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar için 7.5 yıla kadar hapis isteniyor

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:33:37 Güncelleme: 12:37:01 AA

"Atatürk'ün Hatırasına Hakaret Soruşturması" tamamlandı. Tutuklu sanık Süleyman Yeşilyurt ile firari sanık Hasan Akar'ın 2.5 ile 7.5 buçuk yıl arasında hapis cezasına çarptırılmaları istendi. Mustafa Armağan ve Yavuz Bahadıroğlu hakkında takipsizlik kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar tarafından tutuklu şüpheli Süleyman Yeşilyurt hakkında hazırlanan iddianamede, 6 Mayıs 2017'de Yavuz Bahadıroğlu'nun (Niyazi Birinci) moderatörlüğünü yaptığı, Mustafa Armağan ve şüpheli Süleyman Yeşilyurt'un konuk olarak katıldığı ''Derin Tarih'' isimli programın yayınlandığı anımsatıldı.

"YETERLİ DELİLİN BULUNDUĞU ANLAŞILMAKTADIR"

Programın bir bölümünde şüphelinin Mustafa Kemal Atatürk ve Afet İnan ile ilgili olarak suça konu sözleri söylediği aktarılan iddianamede, "Şüphelinin kullandığı ifadelerle Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü toplum ve izleyici gözünde, gittiği bir müsamerede 17 yaşında bir kız çocuğunu beğenip evlatlık alıyormuş kisvesi altında Çankaya'ya götürüp onunla aşk hayatı yaşayan bir kişi gibi lanse etmeye çalıştığı, Atatürk'ün toplum gözündeki değerini düşürmeyi, toplumun bir kesiminin sinir uçları ile oynamayı, toplumu tahrik etmeyi amaçladığı anlaşılmıştır. Dosya kapsamında tüm delillere göre şüphelinin atılı suçları işlediği, atılı suçlardan kamu davası açmaya yeterli delilin bulunduğu anlaşılmaktadır." denildi.

Savcı Ertuğrul Sarıyar tarafından şüpheli Hasan Akar hakkında hazırlanan iddianamede ise Hasan Akar olduğunu söyleyen kişinin 9 Mayıs 2017'de saat 19.00 sıralarında Kanal D ana haber bülteninde bir videosunun yayınlandığı ifade edildi.

Kolluk kuvvetleri tarafından şüpheli Akar'ın atılı suçlarla ilgili ifadesine başvurulmak üzere adresine gidildiği, bulunamadığı, atılı suçların niteliği göz önünde bulundurularak Akar hakkında Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı verildiği bildirilen iddianamede, soruşturmaya konu videoda Mustafa Kemal Atatürk, annesi ve babası hakkında hiçbir tarihi belgeye, gerçekliğe, delile dayanmayan, açık küfür içerecek şekilde Atatürk'ün hatırasına alenen hakarette bulunduğu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca aynı video ile ilgili olarak, videonun çekildiği alanın belli olmaması, videonun aleniyet kazanıp kazanmadığı hususunun anlaşılmaması gerekçeleriyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi.

İddianamede, şu değerlendirilmelerde bulunuldu:

''Bu kararın cumhuriyet başsavcılığımız açısından bağlayıcılığının bulunmadığı, suça konu videonun birçok ulusal televizyon kanalında, yargı alanımızda bulunan Kanal D televizyon kanalında yayınlandığı, aleniyet kazandığı, dolayısıyla 9 Mayıs 2017'de yeni bir suçun ortaya çıktığı, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçu açısından eylemin sübuta erdiği, şüphelinin videosunun son kısmında 'biz toplama yapmışız, çıkarma yapmışız, biz fark ettiğimiz her şeyi planlamışız' diyerek videoyu çekmekteki amacının itibar suikastı olduğunu, toplumun bir kesiminin sinir uçları ile oynamayı, toplumu tahrik etmeyi amaçladığını açıkça ortaya koyduğu, dosya kapsamındaki tüm delillere göre atılı suçların şüpheli tarafından işlendiği, kamu davası açmaya yeterli delilin bulunduğu anlaşılmaktadır.''

İddianamelerde, şüpheliler Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar'ın ''Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' ile ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçlarından 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Şüpheliler, iddianamelerin kabulü halinde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemelerinde yargılanacak.

MODERATÖR VE KONUK HAKKINDA TAKİPSİZLİK

Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar, Mustafa Armağan ile Yavuz Bahadıroğlu hakkında ise takipsizlik kararı verdi.

Kararda, program CD'sinin incelemesinde şüphelilerin Atatürk'e hakaret içeren, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik edecek bir kelime kullanmadıkları, programın canlı olması nedeniyle Yeşilyurt'un anlatımlarına müdahale imkanları olmadığından, haklarında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği ifade edildi.

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YORUMLAR 67
  • Misafir 2 dakika önce
    Umut ediyorum ki cezalar kesinlesirde baska dangozlara örnek olur. Lafa geldi mi müslüman lik tavan yapar ama ölünün arkasindan akillarina ne gelirse söylüyor dar akilli pokemonlar.
  • Misafir 2 dakika önce
    HALA BAZILARI ATATURKU SEVEN DINSIZDIR DIYE YORUM YAZMIS.HANGI DINDE SADECE IDDIAYA DAYANIP OLMUS BIR KADININ VE ADAMIN IFFETINE LAF SOYLEMEK NORMAL?YAZIK SIZE
  • Misafir 12 dakika önce
    BU DİN SİMSARLARIN DAN BU ÜLKE BİRAN ÖNCE KURTULMALIDIR
  • Misafir 12 dakika önce
    Atatürk e çokşey borçluyuz, sadece anlayabilme ve uygulama sorunumuz var, çok çaba ve bilgi ister
  • Misafir 13 dakika önce
    Onların, Allah’ı bırakıp tapındıklarına sövmeyin, sonra onlar da haddi aşarak, bilgisizce Allah’a söverler. EN'AM Suresi 108. ayet
  • Misafir 14 dakika önce
    müebbet hapislik aslında bu kafalar.
  • Misafir 14 dakika önce
    Atatürk e çokşey borçluyuz
  • Misafir 17 dakika önce
    gökten indiği sanılan (kuran)diye başlayan cümlesine rağmen hala ata ata deyip duranları allaha havale ediyorum
  • Misafir 18 dakika önce
    ulan vicdansızlar 15 temmuzda cami basıp imam dövenler ceza almadı bu insanlar neden doğruları söyledi diye ceza alıyor atatürkün ne olduğunu herkes iyi biliyor islamı bu ülkeden kazımaya çalışan biri
  • Misafir 4 dakika önce
    Bildiğini sanan insan kadar kötü bir şey olamaz herhalde.
  • Misafir 23 dakika önce
    oh iyi olmuş diyenler nedense cumhurbaşkanına aynı saygıyı göstermiyor.
  • Misafir 10 dakika önce
    Sayın Cumhurbaşkanı'na tabi ki aynı saygı gösteriliyor kendisi mahalle ağzıyla değil ülkemize ve oturduğu koltuğa yakışan tavırlar sergilediği zaman. 15 Yıldır bu ülkeyi iyi kötü yönetiyor ancak hala bir devlet adamı üslubu edinebilmiş değil. Biz şanlı bir milletiz Osmanlı soyuyuz deniliyor ise Osmanlı'daki devlet adamlarının üslupları da örnek alınmalıdır.
  • Misafir 23 dakika önce
    bu müsfetteler var ya bu müsfetteler insan müsfettleri dedeleri vatan hayiniydi nasıl intikam alırız derdindeler ATAMI karalamaya calışıyorlar. Tüm dünyanın hayran olduğu bir adamı karalayamazsınız.
  • Misafir 24 dakika önce
    kemalizasyonu neden bukadar abartırlar anlamadim onu seven imanını sorgulasın bence
  • Misafir 25 dakika önce
    Bence adli merciler durumu zorlamış. ceza almasaydı bu sefer millet atatürk e hakaretin cezasız kaldığını düşünecekti.kamuoyu baskısı yüzündende olabilir.
  • Misafir 27 dakika önce
    Halifeligi sonlandirmasa halifen Ataturk olacakti o zaman bunu diyebilecekmiydin osmanli geride kaldi onune bak seni ve hepimizi kurtaran ata dir ata osmanli degil
  • Misafir 14 dakika önce
    CEPHELERDE SAVAŞAN MÜSLÜMAN TÜRK HALKI İDİ CANIM BOŞ BOŞ KONUŞMA,BU MİLLET BAŞINDA KOMUTAN OLMADAN DA VATANINI KURTARIR...KURTULUŞ SAVAŞINDA SAVAŞAN KOMUTANLAR HERHALDE OXFORD MEZUNU DEĞİLDİ..2. ABDÜLHAMİDİN AÇTIRDIĞI ASKERİ OKULLARDA YETİŞEN SUBAYLARDI...
  • Misafir 29 dakika önce
    ben hakaret fslan göremedim, açıklanan belge 5618'e takılmış. İlgili belge daha önce kemalist yayınlar tarafından haber yapılmış.
  • Misafir 29 dakika önce
    bumu yani 7,5 yıl
  • Misafir 32 dakika önce
    benim ecdadim Osmanli Halifeleridir. Kanunla zorla korunan insan benim atam olamaz.
  • Misafir 24 dakika önce
    SAÇMALAMA BİZE BUNU YAPMA . NASIL BÖYLE DERSİN BAK İŞTE. YA BİZİ ÇOK ÜZDÜN BAK YA OLUM GİT İŞİNE BAK YA
  • Misafir 8 dakika önce
    Bundaki beyni kuşa taksan uçamaz.
  • Misafir 33 dakika önce
    İdam Atamiza hakarete idam, tecavuzcuye idam, terore idam, artik gecmisimize ve degerlerimize kimse dil uzatamasin diye idam !!!
  • Misafir 28 dakika önce
    BU TOPRAKLARA 100 YIL DAHA LAZIM
  • Misafir 35 dakika önce
    Zübeyde Hanıma ve Afet İnana iftira atan zihniyet...sizin utanmanız arlanmanız yok mu?
  • Misafir 36 dakika önce
    ohaa.!!
  • Misafir 32 dakika önce
    Niye oha!!
  • Misafir 39 dakika önce
    Koruma kanunu dini ve tarihi bütün değerlerimiz için gelmeli, tek kişiye koruma kanunu olmaz...
  • Misafir 30 dakika önce
    Tabi tabi böyle taleplerde bulunun ki şeyhler şıhlara da kol kanat gerin.
  • Misafir 14 dakika önce
    sizler kadar değere hakaret eden yok ah koca Atatürk bir iki daha sallandırsaydın dar ağacında
  • Misafir 40 dakika önce
    vahim!!! türk adalet sistemi ecdadına küfür eden bu mahlukatlar elini kolunu salayıp gezio dehşet
  • Misafir 41 dakika önce
    Neleri konuşuyoruz biraz iz'an
  • Misafir 41 dakika önce
    Iyi oldu heryerde bir kufur hakaret sosyal medyada heryerde biktik atamiza hakaret edilmesinden cesaret alip herseyi diyorlar
  • Misafir 24 dakika önce
    bunu savunan zihniyet malesef cumhurbaşkanına da saygılı olsa keşke.
  • Misafir 41 dakika önce
    Akıllanmaları dileğiyle.
  • Misafir 42 dakika önce
    COK AZ BIR CEZA. ATATÜRKE DÜSMAN OLANLARIN KUYRUGU DISARDA. SIZI ALLAH KAHRETSIN, NE KADAR PARA ALDINIZ KIMBILIR. VATANI KURTARAN ALLAH KULU BIRINE BU DÜSMANLIK NIYE ,
  • Misafir 42 dakika önce
    bunlar seytan hocalar memleketi karıştırırlar bunlar fetonun uzantısı böyle insanları sorgusuz suvallsiz asacaksınn
  • Misafir 43 dakika önce
    bir iki ay sonra tahliye ve breaat ederler millet unutunca
  • Misafir 44 dakika önce
    Çok az
  • Misafir 52 dakika önce
    bu ülkede Allaha hakaret serbest ona hakaret 7,5 yıl
  • Misafir 27 dakika önce
    O demeyeceksin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyeceksin. Allah'a hakaret edenin cezasını sonsuz adalet sahibi Yüce Yaradan vermeyecek mi ki kuldan adalet bekliyorsun.
  • Misafir 6 dakika önce
    İlahi adalete inandığın halde bu cümleyi kurman biraz ironik olmamış mı?
  • Misafir 52 dakika önce
    Yarın tahliye ederler
  • Misafir 53 dakika önce
    ölünün arkasından konuşmak hakaret doğru değilse ve ceza slıyorsa canlı olanın arkasından hakaret eden niye ceza almıyor?
  • Misafir 54 dakika önce
    Devletin büyüklerine fani olsalar da yapılan hakaretler en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.
  • Misafir 55 dakika önce
    Az bile kimse Atam'a saygısızlık yapamaz.
  • Misafir 56 dakika önce
    Oha Oha Oha
  • Misafir 57 dakika önce
    2 Ay sonra salarsınız. kahraman gibi gezerler sonra
  • Misafir 59 dakika önce
    2017 yılında böyle bir dava utanç kaynağıdır, büyük kişilerin kanunla korunmaya ihtiyacı yoktur, adamınız madem büyük onu kanunla korumak ona hakaret olarak en büyük cürmü oluşturur.
  • Misafir 59 dakika önce
    ne 2,5 yıl ne de 7,5 yıl ... yetmezzzzzzz arttırınnnnn hainlere ..
  • Misafir 59 dakika önce
    atatürk konuşmasında Kuran ı Kerim için gökden indiği sanılan kitap demiştir ve buna inanmadığını açıkça belli etmiştir.
  • Misafir 1 saat önce
    oeki peygamber efendimiz (sav) hakaret eden ne olacak o düşünce özgürlüğü oluyor değilmi
  • Misafir 1 saat önce
    az bile densizlere
  • Misafir 1 saat önce
    İSTENEN CEZA AZ EN AZ 10 YIL CEZA VE VATANDAŞLIK DAN CIKARILMASI LAZIM
  • Misafir 1 saat önce
    hahahahaahahahhahahhaha
  • Misafir 1 saat önce
    yazık Türklere hakaret eden kıbrısta yakalanan modacı bozuntusu ceza almasın ..Peygamberimize hakaret edenler dışarda geezsin Atatürk e 7.5 yıl komiksiniz iyice cahiliye dönemindeki putperesler gibi...medya baskısıyla adalet dağıtılan bi ülke olduk vesselam
  • Misafir 1 saat önce
    Cezasız kalmamalı. Cumhurbaşkanından muhalefete kadar bu sözleri herkes haysiyetsizce buldu. Hiçbir suç cezasız kalmaz. Hukumuza güveniyoruz.
  • Misafir 1 saat önce
    inşallah maddiyata çevrilmez bu vatanına milletine hizmet eden atamıza hakaretin affı 7.5 yıl olmamalı çok az bu ceza.
  • Misafir 1 saat önce
    AZ BİLE
  • Misafir 1 saat önce
    Ortamı karıştıran bu zatlara Türk yargısı gerekli cezayı verir umarım
  • Misafir 1 saat önce
    Savcı abartmış işi
  • Misafir 1 saat önce
    hani fikir ve düşünce özgürlüğü vardı?
  • Misafir 1 saat önce
    Ne ceza idam edilsinler!
  • Misafir 1 saat önce
    Ne ceza idam edilsinler!
  • Misafir 1 saat önce
    haram olsun bu topraklar size
  • Misafir 1 saat önce
    Umarım onanır.
  • Misafir 1 saat önce
    hastamısınız
  • Misafir 1 saat önce
    az az
  • Misafir 1 saat önce
    az bile
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