İşte Atatürk'e hakarete istenen ceza

"Atatürk'ün Hatırasına Hakaret Soruşturması" tamamlandı. Tutuklu sanık Süleyman Yeşilyurt ile firari sanık Hasan Akar'ın 2.5 ile 7.5 buçuk yıl arasında hapis cezasına çarptırılmaları istendi. Mustafa Armağan ve Yavuz Bahadıroğlu hakkında takipsizlik kararı verildi.
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar tarafından tutuklu şüpheli Süleyman Yeşilyurt hakkında hazırlanan iddianamede, 6 Mayıs 2017'de Yavuz Bahadıroğlu'nun (Niyazi Birinci) moderatörlüğünü yaptığı, Mustafa Armağan ve şüpheli Süleyman Yeşilyurt'un konuk olarak katıldığı ''Derin Tarih'' isimli programın yayınlandığı anımsatıldı.
"YETERLİ DELİLİN BULUNDUĞU ANLAŞILMAKTADIR"
Programın bir bölümünde şüphelinin Mustafa Kemal Atatürk ve Afet İnan ile ilgili olarak suça konu sözleri söylediği aktarılan iddianamede, "Şüphelinin kullandığı ifadelerle Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü toplum ve izleyici gözünde, gittiği bir müsamerede 17 yaşında bir kız çocuğunu beğenip evlatlık alıyormuş kisvesi altında Çankaya'ya götürüp onunla aşk hayatı yaşayan bir kişi gibi lanse etmeye çalıştığı, Atatürk'ün toplum gözündeki değerini düşürmeyi, toplumun bir kesiminin sinir uçları ile oynamayı, toplumu tahrik etmeyi amaçladığı anlaşılmıştır. Dosya kapsamında tüm delillere göre şüphelinin atılı suçları işlediği, atılı suçlardan kamu davası açmaya yeterli delilin bulunduğu anlaşılmaktadır." denildi.
Savcı Ertuğrul Sarıyar tarafından şüpheli Hasan Akar hakkında hazırlanan iddianamede ise Hasan Akar olduğunu söyleyen kişinin 9 Mayıs 2017'de saat 19.00 sıralarında Kanal D ana haber bülteninde bir videosunun yayınlandığı ifade edildi.
Kolluk kuvvetleri tarafından şüpheli Akar'ın atılı suçlarla ilgili ifadesine başvurulmak üzere adresine gidildiği, bulunamadığı, atılı suçların niteliği göz önünde bulundurularak Akar hakkında Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı verildiği bildirilen iddianamede, soruşturmaya konu videoda Mustafa Kemal Atatürk, annesi ve babası hakkında hiçbir tarihi belgeye, gerçekliğe, delile dayanmayan, açık küfür içerecek şekilde Atatürk'ün hatırasına alenen hakarette bulunduğu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca aynı video ile ilgili olarak, videonun çekildiği alanın belli olmaması, videonun aleniyet kazanıp kazanmadığı hususunun anlaşılmaması gerekçeleriyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi.
İddianamede, şu değerlendirilmelerde bulunuldu:
''Bu kararın cumhuriyet başsavcılığımız açısından bağlayıcılığının bulunmadığı, suça konu videonun birçok ulusal televizyon kanalında, yargı alanımızda bulunan Kanal D televizyon kanalında yayınlandığı, aleniyet kazandığı, dolayısıyla 9 Mayıs 2017'de yeni bir suçun ortaya çıktığı, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçu açısından eylemin sübuta erdiği, şüphelinin videosunun son kısmında 'biz toplama yapmışız, çıkarma yapmışız, biz fark ettiğimiz her şeyi planlamışız' diyerek videoyu çekmekteki amacının itibar suikastı olduğunu, toplumun bir kesiminin sinir uçları ile oynamayı, toplumu tahrik etmeyi amaçladığını açıkça ortaya koyduğu, dosya kapsamındaki tüm delillere göre atılı suçların şüpheli tarafından işlendiği, kamu davası açmaya yeterli delilin bulunduğu anlaşılmaktadır.''
İddianamelerde, şüpheliler Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar'ın ''Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' ile ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçlarından 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.
Şüpheliler, iddianamelerin kabulü halinde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemelerinde yargılanacak.
MODERATÖR VE KONUK HAKKINDA TAKİPSİZLİK
Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar, Mustafa Armağan ile Yavuz Bahadıroğlu hakkında ise takipsizlik kararı verdi.
Kararda, program CD'sinin incelemesinde şüphelilerin Atatürk'e hakaret içeren, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik edecek bir kelime kullanmadıkları, programın canlı olması nedeniyle Yeşilyurt'un anlatımlarına müdahale imkanları olmadığından, haklarında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği ifade edildi.
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Misafir 2 dakika önceUmut ediyorum ki cezalar kesinlesirde baska dangozlara örnek olur. Lafa geldi mi müslüman lik tavan yapar ama ölünün arkasindan akillarina ne gelirse söylüyor dar akilli pokemonlar.00
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Misafir 2 dakika önceHALA BAZILARI ATATURKU SEVEN DINSIZDIR DIYE YORUM YAZMIS.HANGI DINDE SADECE IDDIAYA DAYANIP OLMUS BIR KADININ VE ADAMIN IFFETINE LAF SOYLEMEK NORMAL?YAZIK SIZE00
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Misafir 12 dakika önceBU DİN SİMSARLARIN DAN BU ÜLKE BİRAN ÖNCE KURTULMALIDIR00
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Misafir 12 dakika önceAtatürk e çokşey borçluyuz, sadece anlayabilme ve uygulama sorunumuz var, çok çaba ve bilgi ister30
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Misafir 13 dakika önceOnların, Allah’ı bırakıp tapındıklarına sövmeyin, sonra onlar da haddi aşarak, bilgisizce Allah’a söverler. EN'AM Suresi 108. ayet00
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Misafir 14 dakika öncemüebbet hapislik aslında bu kafalar.03
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Misafir 14 dakika önceAtatürk e çokşey borçluyuz33
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Misafir 17 dakika öncegökten indiği sanılan (kuran)diye başlayan cümlesine rağmen hala ata ata deyip duranları allaha havale ediyorum36
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Misafir 18 dakika önceulan vicdansızlar 15 temmuzda cami basıp imam dövenler ceza almadı bu insanlar neden doğruları söyledi diye ceza alıyor atatürkün ne olduğunu herkes iyi biliyor islamı bu ülkeden kazımaya çalışan biri36
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Misafir 4 dakika önceBildiğini sanan insan kadar kötü bir şey olamaz herhalde.00
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Misafir 23 dakika önceoh iyi olmuş diyenler nedense cumhurbaşkanına aynı saygıyı göstermiyor.66
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Misafir 10 dakika önceSayın Cumhurbaşkanı'na tabi ki aynı saygı gösteriliyor kendisi mahalle ağzıyla değil ülkemize ve oturduğu koltuğa yakışan tavırlar sergilediği zaman. 15 Yıldır bu ülkeyi iyi kötü yönetiyor ancak hala bir devlet adamı üslubu edinebilmiş değil. Biz şanlı bir milletiz Osmanlı soyuyuz deniliyor ise Osmanlı'daki devlet adamlarının üslupları da örnek alınmalıdır.30
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Misafir 23 dakika öncebu müsfetteler var ya bu müsfetteler insan müsfettleri dedeleri vatan hayiniydi nasıl intikam alırız derdindeler ATAMI karalamaya calışıyorlar. Tüm dünyanın hayran olduğu bir adamı karalayamazsınız.33
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Misafir 24 dakika öncekemalizasyonu neden bukadar abartırlar anlamadim onu seven imanını sorgulasın bence312
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Misafir 25 dakika önceBence adli merciler durumu zorlamış. ceza almasaydı bu sefer millet atatürk e hakaretin cezasız kaldığını düşünecekti.kamuoyu baskısı yüzündende olabilir.00
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Misafir 27 dakika önceHalifeligi sonlandirmasa halifen Ataturk olacakti o zaman bunu diyebilecekmiydin osmanli geride kaldi onune bak seni ve hepimizi kurtaran ata dir ata osmanli degil39
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Misafir 14 dakika önceCEPHELERDE SAVAŞAN MÜSLÜMAN TÜRK HALKI İDİ CANIM BOŞ BOŞ KONUŞMA,BU MİLLET BAŞINDA KOMUTAN OLMADAN DA VATANINI KURTARIR...KURTULUŞ SAVAŞINDA SAVAŞAN KOMUTANLAR HERHALDE OXFORD MEZUNU DEĞİLDİ..2. ABDÜLHAMİDİN AÇTIRDIĞI ASKERİ OKULLARDA YETİŞEN SUBAYLARDI...30
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Misafir 29 dakika önceben hakaret fslan göremedim, açıklanan belge 5618'e takılmış. İlgili belge daha önce kemalist yayınlar tarafından haber yapılmış.60
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Misafir 29 dakika öncebumu yani 7,5 yıl03
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Misafir 32 dakika öncebenim ecdadim Osmanli Halifeleridir. Kanunla zorla korunan insan benim atam olamaz.618
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Misafir 24 dakika önceSAÇMALAMA BİZE BUNU YAPMA . NASIL BÖYLE DERSİN BAK İŞTE. YA BİZİ ÇOK ÜZDÜN BAK YA OLUM GİT İŞİNE BAK YA00
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Misafir 8 dakika önceBundaki beyni kuşa taksan uçamaz.00
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Misafir 33 dakika önceİdam Atamiza hakarete idam, tecavuzcuye idam, terore idam, artik gecmisimize ve degerlerimize kimse dil uzatamasin diye idam !!!93
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Misafir 28 dakika önceBU TOPRAKLARA 100 YIL DAHA LAZIM00
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Misafir 35 dakika önceZübeyde Hanıma ve Afet İnana iftira atan zihniyet...sizin utanmanız arlanmanız yok mu?93
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Misafir 36 dakika önceohaa.!!03
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Misafir 32 dakika önceNiye oha!!00
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Misafir 39 dakika önceKoruma kanunu dini ve tarihi bütün değerlerimiz için gelmeli, tek kişiye koruma kanunu olmaz...93
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Misafir 30 dakika önceTabi tabi böyle taleplerde bulunun ki şeyhler şıhlara da kol kanat gerin.00
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Misafir 14 dakika öncesizler kadar değere hakaret eden yok ah koca Atatürk bir iki daha sallandırsaydın dar ağacında00
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Misafir 40 dakika öncevahim!!! türk adalet sistemi ecdadına küfür eden bu mahlukatlar elini kolunu salayıp gezio dehşet63
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Misafir 41 dakika önceNeleri konuşuyoruz biraz iz'an00
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Misafir 41 dakika önceIyi oldu heryerde bir kufur hakaret sosyal medyada heryerde biktik atamiza hakaret edilmesinden cesaret alip herseyi diyorlar93
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Misafir 24 dakika öncebunu savunan zihniyet malesef cumhurbaşkanına da saygılı olsa keşke.00
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Misafir 41 dakika önceAkıllanmaları dileğiyle.36
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Misafir 42 dakika önceCOK AZ BIR CEZA. ATATÜRKE DÜSMAN OLANLARIN KUYRUGU DISARDA. SIZI ALLAH KAHRETSIN, NE KADAR PARA ALDINIZ KIMBILIR. VATANI KURTARAN ALLAH KULU BIRINE BU DÜSMANLIK NIYE ,66
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Misafir 42 dakika öncebunlar seytan hocalar memleketi karıştırırlar bunlar fetonun uzantısı böyle insanları sorgusuz suvallsiz asacaksınn63
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Misafir 43 dakika öncebir iki ay sonra tahliye ve breaat ederler millet unutunca30
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Misafir 44 dakika önceÇok az30
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Misafir 52 dakika öncebu ülkede Allaha hakaret serbest ona hakaret 7,5 yıl39
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Misafir 27 dakika önceO demeyeceksin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyeceksin. Allah'a hakaret edenin cezasını sonsuz adalet sahibi Yüce Yaradan vermeyecek mi ki kuldan adalet bekliyorsun.30
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Misafir 6 dakika önceİlahi adalete inandığın halde bu cümleyi kurman biraz ironik olmamış mı?00
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Misafir 52 dakika önceYarın tahliye ederler00
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Misafir 53 dakika önceölünün arkasından konuşmak hakaret doğru değilse ve ceza slıyorsa canlı olanın arkasından hakaret eden niye ceza almıyor?30
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Misafir 54 dakika önceDevletin büyüklerine fani olsalar da yapılan hakaretler en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.00
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Misafir 55 dakika önceAz bile kimse Atam'a saygısızlık yapamaz.00
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Misafir 56 dakika önceOha Oha Oha00
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Misafir 57 dakika önce2 Ay sonra salarsınız. kahraman gibi gezerler sonra00
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Misafir 59 dakika önce2017 yılında böyle bir dava utanç kaynağıdır, büyük kişilerin kanunla korunmaya ihtiyacı yoktur, adamınız madem büyük onu kanunla korumak ona hakaret olarak en büyük cürmü oluşturur.00
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Misafir 59 dakika öncene 2,5 yıl ne de 7,5 yıl ... yetmezzzzzzz arttırınnnnn hainlere ..00
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Misafir 59 dakika önceatatürk konuşmasında Kuran ı Kerim için gökden indiği sanılan kitap demiştir ve buna inanmadığını açıkça belli etmiştir.30
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Misafir 1 saat önceoeki peygamber efendimiz (sav) hakaret eden ne olacak o düşünce özgürlüğü oluyor değilmi30
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Misafir 1 saat önceaz bile densizlere00
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Misafir 1 saat önceİSTENEN CEZA AZ EN AZ 10 YIL CEZA VE VATANDAŞLIK DAN CIKARILMASI LAZIM00
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Misafir 1 saat öncehahahahaahahahhahahhaha00
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Misafir 1 saat önceyazık Türklere hakaret eden kıbrısta yakalanan modacı bozuntusu ceza almasın ..Peygamberimize hakaret edenler dışarda geezsin Atatürk e 7.5 yıl komiksiniz iyice cahiliye dönemindeki putperesler gibi...medya baskısıyla adalet dağıtılan bi ülke olduk vesselam00
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Misafir 1 saat önceCezasız kalmamalı. Cumhurbaşkanından muhalefete kadar bu sözleri herkes haysiyetsizce buldu. Hiçbir suç cezasız kalmaz. Hukumuza güveniyoruz.00
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Misafir 1 saat önceinşallah maddiyata çevrilmez bu vatanına milletine hizmet eden atamıza hakaretin affı 7.5 yıl olmamalı çok az bu ceza.00
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Misafir 1 saat önceAZ BİLE00
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Misafir 1 saat önceOrtamı karıştıran bu zatlara Türk yargısı gerekli cezayı verir umarım00
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Misafir 1 saat önceSavcı abartmış işi00
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Misafir 1 saat öncehani fikir ve düşünce özgürlüğü vardı?00
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Misafir 1 saat önceNe ceza idam edilsinler!00
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Misafir 1 saat önceNe ceza idam edilsinler!00
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Misafir 1 saat önceharam olsun bu topraklar size00
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Misafir 1 saat önceUmarım onanır.00
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Misafir 1 saat öncehastamısınız00
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Misafir 1 saat önceaz az00
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Misafir 1 saat önceaz bile00