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Sabancı suikastı davasında karar günü

İsmail Akkol hakkında, suç tarihindeki eski TCK'nın 146'ıncı maddesi gereğince "Anayasal düzeni silah zoru ile değiştirmeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:39:29 Güncelleme: 11:40:57 HABERTURK.COM

Sabancı Center'ın 25'inci katında 9 Ocak 1996'da Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi Özdemir Sabancı, yönetici Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe'nin öldürülmesine ilişkin davanın karar duruşması başladı.      

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; Sanık İsmail Akkol ile avukatları son savunmalarını yapıyor. Suikastten 20 yıl sonra yakalanan İsmail Akkol hakkında,  suç tarihindeki eski TCK'nın 146'ıncı maddesi gereğince "Anayasal düzeni silah zoru ile değiştirmeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 50 dakika önce
    Avukatlarıda alın içeri
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