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FETÖ'nün 'Game of Thrones kumpası' iddianamede

5 subayın "disiplinsizlik" suçundan orduyla ilişiği kesilmişti

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:43:23 Güncelleme: 11:59:02 AA

Ankara'daki FETÖ iddianamesinde, askeri yargıdaki FETÖ mensuplarının Maltepe Askeri Lisesinde öğrencilerine "Game of Thrones-Taht Oyunları" dizisini izlettiği gerekçesiyle TSK'dan çıkardığı subaylarla ilgili olaylar da yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "Sıkıyönetim Mahkemelerinde Görevlendirme Listesi"nde ismi bulunan ve örgütün askeri yargıdaki yapılanmasını oluşturdukları iddia edilen 136 kişi hakkında iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderdi.

İddianamede, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcısı Volkan Yetiştirici'nin tanık olarak ifadesine de yer verildi.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da Aksaz Deniz Komutanlığı'nda Hukuk Müşaviri olarak görev yaptığını, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) emrine alındığı listeyi gördüğünde pasif göreve çekildiğini anladığını belirten Yetiştirici, listeyi detaylı incelediği zaman MSB emrine alınan diğer meslektaşlarının da kendisi gibi FETÖ/PDY yapılanmasına karşı duruşları nedeniyle seçildiğini aktardı.

Yetiştirici, kendisi hakkında İzmir casusluk davasında fişleme yapıldığını, kamuoyunca bilinen kumpas davalarında FETÖ mensubu olmayan hakim ve savcıların fişlendiğini, böylelikle örgüt mensubu hakim ve savcıların önünün açıldığını düşündüğünü söyledi.

TSK'daki paralel devlet yapılanmasına ilişkin soruşturmayı da yürüttüğünü, bu sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından tehdit edildiğini, sıkı şekilde dosya üzerinde çalışmış olmasına karşın faillere ulaşamadığını anlatan Yetiştirici, şu ifadeleri kullandı:

"Bu örgütün en büyük özelliği, hücre tipi yapılanması ve profesyonel bir istihbarat ağına sahip olması. Kumpas davalarından Poyrazköy davası ile ilgili olduğu ileri sürülen birtakım lav silahlarının kimin tarafından gömüldüğü konularına ilişkin kısmın savcılığa yetkisizlik kararıyla geldiğini, dosya üzerinde çalıştıktan sonra kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdim. Bu kararının da kumpas davalarını kurgulayan çevre tarafından rahatsızlık verici olarak algılandığını düşünüyorum."

ÖĞRENCİLERE 'GAME OF THRONES' İZLETEN ÖĞRETMENLER

Yetiştirici, yazılı ve görsel basında "Game of Thrones" davası olarak bilinen İzmir Maltepe Askeri Lisesi'ndeki soruşturma dosyasıyla ilgili takipsizlik kararı verdiğini, bu davanın da paralel yapının klasik hareket tarzı olan isimsiz imzasız bir ihbar mektubu ile soruşturma izini verilerek başlatıldığını anlattı. Takipsizlik kararı üzerine bu sefer dosyanın savcısı olarak kendisinin de isimsiz imzasız bir ihbar mektubuyla şikayet edildiğini belirten Yetiştirici, olayla ilgili yaşananları şöyle anlattı:

"Bunun üzerine Askeri Adalet Müfettişi tarafından teftiş geçirdim. Bu teftiş dolayısıyla uyarı cezası verildi. Daha sonrasında Maltepe Askeri Lisesinde görevliyken hukuka aykırı bir şekilde disiplin puanım komutanlar tarafından düşürüldü. 'Game of Thrones' isimli diziyle ilgili idari tahkikat aşamasında İngilizce öğretmenleri lehine ifade veren öğrencilerin disiplin puanının komutanlarınca düşürülmeye başlanması üzerine, bir grup komutanından şikayetçi olundu. Hakkında şikayet bulunan bu kişileri ifade vermeye savcılığa davet etmeme rağmen gelmediler ve ilerleyen süreçte soruşturma savcısı olarak beni asılsız ithamlarla şikayet ettiler. Bu nedenle askeri adalet müfettişleri tarafından hakkımda soruşturma yapıldı."

Yetiştirici, ilerleyen süreçte "İzmir Askeri Casusluk" ismiyle bilinen davada tutuklu yargılanan bir deniz subayının şikayeti üzerine, "bu subayın evine başka bir deniz subayının dijital materyal koyduğu" yönündeki iddiaya ilişkin soruşturmayı da yürüttüğünü kaydetti.

Bu davayla ilgili de şikayet edildiğini ifade eden Yetiştirici, bu tarz soruşturma dosyalarının takibatının hemen akabinde şikayet edildiğini, bu kapsamda toplam 6 kez müfettiş incelemesi geçirdiğini, bu incelemelerden 2 adet uyarı cezası aldığını anlattı.

"TÜRKLÜĞE HAKARET" VE "CİNSEL İSTİSMAR"

İzmir Maltepe Askeri Lisesinde 5 askeri subay öğretmen hakkında, son sınıf öğrencilerine İngilizce bilgilerinin pekişmesi için "Game of Thrones" dizisini izlettiği gerekçesiyle 2011'de yapılan ihbar üzerine askeri savcılık soruşturma başlatmıştı. "Türklüğe hakaret" ve "cinsel istismar" suçlarını işledikleri öne sürülen 5 subayın, "Game of Thrones-Taht Oyunları" dizisini 18 yaşından küçük öğrencilere zorla izlettikleri iddiasıyla "disiplinsizlik" suçundan orduyla ilişiği kesilmişti.

Anayasa Mahkemesi, bu gerekçeyle TSK'dan çıkarılan bir yüzbaşının yaptığı bireysel başvuruda, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vererek, ihlal sonuçlarının ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için kararın bir örneğini Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne göndermişti.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 14 dakika önce
    saçmalıklar yaw beyin yakıcı
  • Misafir 35 dakika önce
    banada stephen king okutmazdı yobazlar
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