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Bilecik'te çarptığı aracın üstüne not bırakan vatandaş takdir topladı

Sürücü telefon numarasını yazdı, "Abi arabayla geri geri gelirken tamponuna hafif değdi. Hakkını helal et" dedi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:44:40 Güncelleme: 11:56:49 İHA

Bilecik'te vatandaşın geri geri gelirken çarptığı aracın camına, bıraktığı not takdir topladı.

İHA'nın haberine göre, Bilecik Teyfikbey Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin tamponuna çarpman vatandaş çarptığı otomobilin ön camına "Abi arabayla geri geri gelirken tamponuna hafif değdi. Hakkını helal et. Hasar varsa telefonum 05..." yazarak not bıraktı.

Yazıyı gören çevredeki vatandaşlar, 'Böyle insanlar kaldı mı?' diyerek duyarlı vatandaşı takdir ettiler.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 3 dakika önce
    dürüstlük örneği, avrupada ehliyet yaparken öğretilen durum...
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