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Van’da PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 terörist öldürüldü

Bölgede operasyonun devam ettiği belirtildi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:38:54 Güncelleme: 13:43:28 İHA

Van'ın Gürpınar ilçesinde çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi. İHA'nın haberine göre; İlçenin Topçudeğirmeni bölgesinin kırsalında bir grup PKK'lı teröristle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun devam ettiği belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gürpınar ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde 14 Mayıs 2017 günü mayın/el yapımı patlayıcı (EYP) araması yapan güvenlik korucusu timine el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenleyen ve 3 güvenlik korucusunun yaralanmasına sebep olan bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının yakalanması için güvenlik güçlerinin operasyon başlattığı belirtildi.

Açıklamada, "İcra edilen operasyonda, 17 Mayıs 2017 günü saat 07.45'te ilçenin Topçudeğirmeni Mahallesi kırsalında, terör örgütü mensupları ile temas sağlanmış olup, çıkan çatışma sonucunda 1 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiş. BTÖ mensuplarına yardım ve yataklık eden 2 şahıs, katırlarıyla birlikte yakalanmıştır. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir" denildi.

 

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