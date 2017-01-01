Binlerce öğretmen adayının bir süredir heyecanla beklediği "sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçları" MEB tarafından duyuruldu. Peki sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte sözleşmeli öğretmen alımı sonuçları...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI SONUÇLARI (MÜLAKAT SONUÇLARI)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Mayıs Cumartesi günü sona eren sözlü mülakatların ardından beklenen mülakat sonuçlarını internet sitesi üzerinden açıklandı. Öğretmen adayları, MEB'in internet sitesi üzerinden sonuçlara erişebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI MÜLAKAT SONUÇLARI

TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Sözlü sınavda en az 60 puan alan adaylar, toplamda en fazla yirmi adet eğitim kurumunu tercih listesine ekleyebilecekler. Tercihler aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek.

Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

2017 yılı MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TWİTTER'DAN DUYURMUŞTU

Binlerce öğretmen adayının bekleyişinin farkında olan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi Twitter hesabı üzerinden sonuçların bugün saat 16:00'da açıklanacağını duyurmuştu.

MEB, attığı tweet'te "Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin mülakat sonuçları saat 16.00’da http://meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır." ifadelerini kullandı.