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Adana'da bir kadın Anneler Günü hediyesi almak için 1 lira alan üvey oğlunu darp etti

Arkadaşlarının sırtındaki morlukları sorduğu çocuk, üvey annesinin kendisini Anneler Günü'nde hediye almak için evden 1 lira aldığını öğrenince odunla dövdüğünü söyledi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:31:27 Güncelleme: 16:37:45 İHA

Adana'da 13 yaşındaki bir çocuk, Anneler Günü'nde hediye almak için izinsiz 1 lira alınca üvey annesi tarafından darp edildi.

İHA'nın haberine göre olay, Sarıçam ilçesine bağlı Akkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Akkuyu Ortaokulu öğrencisi M.S. (13) pazartesi günü okula gitti. Beden eğitimi dersinde eşofman giymek için soyundukları sırada öğrenciler M.S.'nin sırtında morluklar gördü. Arkadaşları M.S.'ye sorduğunda ise üvey annesinin kendisini Anneler Günü'nde hediye almak için evden 1 lira aldığını öğrenince odunla dövdüğünü söyledi. Bunun üzerine M.S.'nin arkadaşları olayı öğretmenlerine anlattı. Olayı öğrenen öğretmenler ise hemen polise haber verdi. Okula gelen Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, çocuğu alarak adli tıp birimine götürdü. Burada yapılan muayenede çocuğun sırtında izlere rastlandı. Çocuk, emniyete götürülerek psikolog eşliğinde ifadesi alındı.

KÜÇÜK ÇOCUK İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Çocuk ifadesinde pazar günü Anneler Günü olması nedeniyle evde masanın üzerinden üvey annesi S.S.'ye hediye almak için 1 lira aldığını annesinin bunu fark edince kendisini odunla dövdüğünü söylediği ileri sürüldü. Bu ifade üzerine anne polis tarafından evden alınarak polis merkezine getirildi. Anne S.S. oğlunun kendisini hediye almak için para aldığını bilmediğini, sadece kendisinden izinsiz para aldığı için kızdığını darp etmediğini iddia etti. Bunun üzerine çocukla psikolog tekrar görüştüğünde çocuk ifade değiştirerek para aldığı için annesinin kendisine bir iki tokat attığını sırtındaki izlerin düştüğü için olduğunu söylediği ileri sürüldü. Anne S.S, bu ifadenin üzerine serbest bırakılırken çocuk da ailesine verildi.

Okuluna devam eden M.S. evden izin almadan 1 lira alarak annesine Anneler Günü'nde sürpriz yapmak istediğini belirterek, "Annemin kendisine hediye alacağımdan haberi yok. Bu nedenle bana kızdı. Suratıma bir iki tokat attı. Sırtıma odunla vurmadı ben yalan söyledim" dedi.

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