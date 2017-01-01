ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
FETÖ
GÜNDEM

FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (18 Mayıs 2017)

FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanan, gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan kişi sayısı artmaya devam ediyor. 18 Mayıs 2017 Perşembe günü operasyon haberleri

18 Mayıs 2017 Perşembe, 00:23:49 Güncelleme: 00:24:55

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 18 Mayıs 2017 Perşembe günü raporu.

Haberler anlık güncellenmektedir...

GÜMÜŞHANE'DE FETÖ/PDY DAVALARINDA KARAR

Gümüşhane'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla tutuklu bulunan 9 sanık, 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, KHK ile meslekten atılan eski Başkomiser H.E. ile avukatı katıldı.

Tutuklu sanık H.E, savunmasında, "ByLock" tespit edilen hatların kendisine ait olduğunu bildirerek, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve beraatini istediğini söyledi.

Sanık avukatı Tülay Sinan ise iddianamede müvekkilinin üzerine atılı suçlamayı ortaya koyacak bir delil bulunmadığını savunarak, "Sadece Bylock kullandığı için bir insanın terör örgütü üyeliğiyle cezalandırılmasının uygun olmadığını düşünüyoruz." dedi.

Silahlı terör örgütü suçu unsurlarının gerçekleşmemiş olduğunu iddia eden avukat Sinan, müvekkilinin beraat ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, kısa aranın ardından sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Sanık, tutukluluk süresi göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan aynı mahkemede görülen diğer duruşmalarda ise, silahlı terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla yargılanan eski polis memurları N.K. 6 yıl 3 ay, A.E. 6 yıl 10 ay 15 gün, E.U. 6 yıl 3 ay, B.B. 6 yıl 10 ay 15 gün, FETÖ okullarında öğretmenlik yaptığı öğrenilen N.Ç. 7 yıl 6 ay, güvenlik görevlisi S.Ö. 6 yıl 10 ay 15 gün, eski akademisyenler M.K. ve Ö.O. 6'şar yıl 10'ar ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

Söz konusu sanıklar, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. (AA)

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Atalay Demirci hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
GÜNDEM

Atalay Demirci hakkında hazırlanan iddianame kabul ...
FETÖ'nün mahrem toplantı kararları yutulabilir flash belleklere aktarılmış
GÜNDEM

Mahrem toplantı kararları yutulabilir flash ...
Reşat Petek: FETÖ raporunda sona gelindi
GÜNDEM

Reşat Petek: FETÖ raporunda sona gelindi
FETÖ'nün 'Game of Thrones kumpası' iddianamede
GÜNDEM

FETÖ'nün 'Game of Thrones kumpası' iddianamede
'O Gece' belgeseli yayına başladı
GÜNDEM

Gazeteciler 'O Gece'yi anlattı
FETÖ'den tutuklu Sümeyye K.: 'Zehra' kod adlı kişiye bağlıydım
GÜNDEM

14 yaşında FETÖ'yle tanıştı, 24'te hakim oldu!
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (18 Mayıs 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 18 MAYIS GÜNLÜĞÜ
Konya'da kızını rehin alan adam yakalandı
GÜNDEM

EŞİNİ GÖREMEYİNCE KIZINI REHİN ALDI!
19 Mayıs Cuma okullar tatil mi?
GÜNDEM

19 MAYIS CUMA TATİL Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
GÜNDEM

ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI
Kars'ta bir hastanede silahlı saldırı: 1 ölü
GÜNDEM

HASTANEDE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ
TSK açıkladı: 29 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

TSK AÇIKLADI! 29 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ