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AK Parti'de kongre hazırlıkları tamamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti Genel Başkanlığı’nı üstleneceği 21 Mayıs’taki olağanüstü kongre için hazırlıklar tamamlandı. Partililerin 81 ilden bin 500 otobüsle Ankara’ya geleceği kongre için yerli ve yabancı 600’e yakın gazeteci akredite oldu

18 Mayıs 2017 Perşembe, 09:03:31 Güncelleme: 09:07:05

AK Parti’nin pazar günü gerçekleştireceği 3. olağanüstü büyük kongresinde genel başkanlığı üstlenecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, kurulan platformda birlikte yürüyecek, partilileri birlikte selamlayacak. Hareketli ekranın kurulacağı salonda, “Bitmeyen Sevda AK Parti” filmi izletilecek.

"COŞKULU ANCAK ŞATAFATLI OLMAYACAK"

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre; “Coşkulu ancak şatafatlı olmayacak” değerlendirmeleri yapılan kongrede sivil toplum örgütleri temsilcileri, AK Parti’nin eski ve mevcut il başkanları, milletvekilleri, parti kurucuları, merkez karar ve yönetim kurulu (MKYK) üyeleri, kadın ve gençlik kolları MKYK üyeleri bulunacak. Yabancı misyon şefleri, şehit ve gazi aileleri ve engelliler de kongrede yer alacak.

60 BİN PARTİLİ ANKARA'YA GİDECEK

81 ilden yaklaşık 60 bin partili pazar günü bin 500 otobüsle Ankara’ya gidecek. Kongre için yerli-yabancı yaklaşık 600 basın mensubu akredite oldu. Kongrenin ana sloganını “Yeni atılım dönemi” olarak belirleyen AK Parti, “Sağlam irade kurucu lider” sloganını da kullanacak. Kongrede gerçekleştirilecek ve ilk genel seçime kadar geçerli olacak tüzük değişikliği ile Başbakan Yıldırım’a, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vekâlet görevi verilecek.

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