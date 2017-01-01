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19 Mayıs'ı kana bulayacaklardı

İzmir merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde sansasyonel eylem hazırlığında olan 7 DEAŞ üyesi yakalandı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 09:16:15 Güncelleme: 09:33:24 DHA

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde DEAŞ'ın sansasyonel eylem hazırlığında olduğu bilgisini alan İzmir Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, araştırmalardan sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon yaptı.

2 KİŞİ ARANIYOR

DHA'nın haberine göre; İzmir merkezli olarak İstanbul, Erzurum ve Mardin illerinde yapılan operasyonda, 7 örgüt üyesi yakalandı. Soruşturma kapsamında 2 kişinin de arandığı açıklandı.

SURİYE'YE GİDİP DEAŞ SAFLARINDA ÇATIŞMIŞLAR

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kana bulama planları yapan örgüt üyelerinin, daha önce Suriye'ye gidip DEAŞ saflarında çatışmalara girdikleri, yine bu bölgelerde bulunan kişilerle bağlantılarının devam ettiği de saptandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARININ FOTOĞRAFLARINI TAŞIYANLARA OPERASYON

İzmir'de ayrıca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları sırasında MKP/HKO VE TKPML/KONFERANS terör örgütü mensuplarının fotoğraflarını taşıyan 15 zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen miting sırasında MKP/HKO VE TKPML/KONFERANS terör örgütleri liderlerinin fotoğraflarının taşındığı ve örgüt adına slogan atıldığını belirledi. Ayrıca bazı sol örgütlerinin ölüm yıldönümü olan 18 Mayıs'ta örgütlerin eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaşılmasının ardından bu sabah operasyon düzenlendi. İl merkezinde bulunan örgüt yanlısı Özgür Gelecek Dergisi ve Torbalı, Aliağa Ve Menemen ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan baskında 15 örgüt üyesi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

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