Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için adaylar heyecanla başvuruların alınacağı günü bekliyor. Peki DGS ne zaman? DGS başvurusu nasıl yapılır? İşte DGS'ye dair tüm detaylar...

DGS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM tarafından yapılan DGS için adaylar başvuruların başlayacağı tarihi bekliyor. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları için düzenlenen DGS için bu yıl başvurular 24 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve adaylar 1 Haziran 2017 tarihine kadar başvurularını yapacak.

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DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan AİS üzerinden yapılacak ve sınava katılım sağlamak isteyen adaylar sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak.

Adaylar sınav ücretlerini başvuru esnasında internet üzerinden çevrimiçi olarak ya da kabul edilen bankalara elden yatırma işlemiyle ödeyebilecekler.

Başvurularını yapan adaylar sınava girecekleri sınav merkezini gösteren Sınav Giriş Belgesi'nin açıklanması için bekleyişe geçecek. Sınav Giriş Belgesi açıklandıktan sonra adayların sınava girecekleri eğitim merkezini önceden tespit etmesi ÖSYM tarafından önerilmektedir.

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları için düzenlenen DGS, bu yıl 23 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak ve adaylar zorlu sorulara doğru yanıt vermek için ter dökecek.

Sınavın ardından sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar puanlarının yettiği bölümlere tercih yapabilecekler.