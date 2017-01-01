ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
FETÖ
GÜNDEM

FETÖ'nün sözde sıkıyönetim listesindeki 10 hakime tahliye

FETÖ'nün darbe girişiminde "Sıkıyönetim Mahkemelerinde Görevlendirme Listesi"nde adı geçen 10 sanık hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 23:34:21 Güncelleme: 23:37:23 AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) darbe girişiminde "Sıkıyönetim Mahkemelerinde Görevlendirme Listesi"nde adı geçen 31 eski askeri hakim ve savcının yargılandığı davada, 10 sanık hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanık ve avukatlarının savunmalarının tamamlanmasının ardından duruşma savcısının mütalaasını alan mahkeme, ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, "sanıkların tutuklu bulundukları süre", "delillerin değişme durumu", "ailevi durum", "sanıkların savunmaları ve davranışları" ile "bazı sanıkların 15 Temmuz'da görev yaptıkları illerin dışında bulunması" gerekçesiyle, sanıklar Selam Uyar, Feyyaz Erkam Savaş, Sezer Çitli, İsmail Savcı, Muhammed Tekinşen, Yakup Öz, Regaip Cıba, Numan Biber, Ramazan Avcı ve Ramazan Aktaş'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Sanıkların, FETÖ'nün haberleşme programı ByLock'u kullanıp kullanmadıklarına ilişkin ilgili kurumlardan bilgi istenmesine hükmeden mahkeme heyeti, sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılması yönündeki talebi de yerinde buldu.

Ayrıca, sözde sıkıyönetim listesinde ismi geçen diğer hakim ve savcılarla ilgili adli işlem yapılıp yapılmadığına dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasını isteyen heyet, sanıkların girdikleri hakimlik sınavıyla ilgili yeniden bilirkişi raporu hazırlanması talebini ise reddederek, duruşmayı 4 Temmuz'a erteledi.

İDDİANAME

İddianamede sanıklar hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü faaliyeti kapsamında zincirleme resmi belgede sahtecilik" ve "zincirleme nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 45 yıl 7'şer aya kadar hapis cezası isteniyor.

Milli Savunma Bakanlığının "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, FETÖ mensubu darbecilerin hazırladığı "Sıkıyönetim Gizli Mesaj Formları" ve "Sıkıyönetim Mahkemeleri Görevlendirme Listesi" kapsamında yer alan şüpheliler ile darbe girişiminde bulunan askeri kanat arasındaki fikir ve eylem birliğinin ortaya çıkartılması, ayrıca FETÖ'nün, örgüt mensuplarını askeri yargıya yerleştirmek amacıyla 2009'daki askeri yargı hakim alımları ve mesleğe kabullerinde usulsüzlük yapıldığına dair iddiaların araştırılması amacıyla soruşturma yürütüldüğü belirtiliyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Balyoz savcısından Hakan Fidan ve İlker Başbuğ itirafı
GÜNDEM

Balyoz savcısından Fidan ve Başbuğ itirafı
FETÖ propagandasından tutuklu pastör Trump'a mektup yazmış
GÜNDEM

O pastör, Trump'a mektup yazmış!
FETÖ, bilişim firması üzerinden istihbarat arşivi oluşturdu
GÜNDEM

FETÖ, 600 bin abonenin bilgilerini çalmış!
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (18 Mayıs 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 18 Mayıs günlüğü
Atalay Demirci hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
GÜNDEM

Atalay Demirci hakkında hazırlanan iddianame kabul ...
FETÖ'nün mahrem toplantı kararları yutulabilir flash belleklere aktarılmış
GÜNDEM

Mahrem toplantı kararları yutulabilir flash ...
Koalisyon güçleri Suriye'de rejim kuvvetlerini vurdu
GÜNDEM

KOALİSYON GÜÇLERİ SURİYE'DE REJİM KUVVETLERİNİ VURDU
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (19 Mayıs 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 19 MAYIS GÜNLÜĞÜ
Isparta'da yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 18 yaralı
GÜNDEM

YOLCU MİNİBÜSÜ İLE KAMYON ÇARPIŞTI: 18 YARALI
FETÖ'nün sözde sıkıyönetim listesindeki 10 hakime tahliye
GÜNDEM

FETÖ'NÜN SÖZDE SIKIYÖNETİM LİSTESİNDEKİ 10 HAKİME TAHLİYE
Kılıçdaroğlu'ndan '19 Mayıs' mesajı
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU'NDAN '19 MAYIS' MESAJI
İstanbul'da DEAŞ hücrelerine operasyon: 17 gözaltı
GÜNDEM

DEAŞ HÜCRELERİNE OPERASYON: 17 GÖZALTI