ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Adana
GÜNDEM

Adana'da torbacılara baskın

Satış yaparken polis ekiplerini karşılarında gören ve kaçmaya başlayan torbacıları polis havaya ateş ederek yakaladı

19 Mayıs 2017 Cuma, 11:26:30 Güncelleme: 11:27:24 DHA

Adana'da polis ekipleri sokakta uyuşturucu satan şüphelileri havaya taş ederek yakaladı. Gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan İlçesi'nde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına baskın düzenledi. Satış yaparken polis ekiplerini karşılarında gören ve kaçmaya başlayan torbacıları polis havaya ateş ederek yakaladı. Yapılan aramalarda 32 kilo 200 gram esrar, 1 kilo 375 gram eroin, bin 172 uyuşturucu hap, 2 gram kokain, bin 200 kök hintkeneviri ve 6 bin 500 lira ele geçirildi.

Kent genelinde yapılan operasyonlarda 25 zanlı yakalanırken bunlardan 17'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
  • Misafir 3 dakika önce
    Polis yakalar sonrası serbest kontrollü olarak.
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Adana'da dayakçı kreş öğretmenine 4.5 yıl hapis istemi
GÜNDEM

Dayakçı kreş öğretmenine 4.5 yıl hapis istemi
Adana'da okulda darp iddiası
GÜNDEM

Vahim iddia! Öğretmen öğrencisinin dişini kırdı
Adana'da öğrenci servisi şoförü, 3 çocuklu hostesi kaçırdı
GÜNDEM

Öğrenci servisi şoförü, 3 çocuklu hostesi kaçırdı!
Adana ve Samsun merkezli fuhuş operasyonunda şaşkına çeviren ifadeler
GÜNDEM

Fuhuş operasyonunda şaşkına çeviren ifadeler!
Adana'da bir kadın Anneler Günü hediyesi almak için 1 lira alan üvey oğlunu darp etti
GÜNDEM

Kendisine Anneler Günü hediyesi almak için 1 lira ...
Adana ve Samsun merkezli fuhuş operasyonunda ilginç detay
GÜNDEM

Eskort çetesinin altından aile çıktı!
Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonuna 18 tutuklama
GÜNDEM

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK FUHUŞ OPERASYONUNA 18 TUTUKLAMA
Sözcü gazetesine FETÖ operasyonu!
GÜNDEM

SÖZCÜ GAZETESİNE FETÖ OPERASYONU!

Cihangir'de bir şahıs ikinci kattan havalandırma boşluğuna düştü
GÜNDEM

AKILALMAZ OLAY! YASTIĞINI ALMAK İSTEMİŞTİ AMA...
Adana'da torbacılara baskın
GÜNDEM

ADANA'DA SICAK SAATLER!
Antalya'da çevreci çiftin katilinin eşi de tutuklandı
GÜNDEM

DÜN KİRALIK KATİL OLDUĞUNU İTİRAF ETMİŞTİ, BUGÜN...
Adana'da dayakçı kreş öğretmenine 4.5 yıl hapis istemi
GÜNDEM

DAYAKÇI KREŞ ÖĞRETMENİNE 4.5 YIL HAPİS İSTEMİ