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Antalya'da hırsız minarede mahsur kaldı

Minarelerden birinin hemen alt kısmındaki kubbeden kurşun kaplamayı söken Mehmet A., minareden tırmanmak isterken ayağı kayınca minarenin ayağına düştü

19 Mayıs 2017 Cuma, 11:59:31 Güncelleme: 12:03:53 DHA

Antalya'da hayırseverlerin yardımıyla 4 yıldır yapımı devam eden caminin kurşun kaplamalarını sökmeye çalışan 34 yaşındaki Mehmet A., ayağı kayınca kubbeden minare dibine düştü. Yaralanan ve düştüğü yerde uyuyakalan A., itfaiyenin 2.5 saatlik operasyonuyla kurtarıldı.

DHA'nın haberine göre olay, Akdeniz Üniversitesi kampüsü içerisinde 4 yıldır inşası devam eden Akdeniz Üniversitesi Camii'nde saat 07.00'de meydana geldi. Hayırseverlerin yardımıyla yapımı süren ve ince işçiliğine başlanan caminin minare ve kubbelerini kaplamak için kurşun kaplamalar yakın zamanda eksilmeye başlayınca işçiler hırsızlık yapıldığını fark etti. İşçilerden bir kısmı camide yatarak nöbet tutmaya başladı. Sabah saatlerinde kurşun kaplamalardan birkaçının yine eksildiğini gören işçiler, camii içerisinde inceleme yapınca durumu fark etti.

DÜŞTÜĞÜ YERDE UYUYAKALMIŞ

Minarelerden birinin hemen alt kısmındaki kubbeden kurşun kaplamayı akşam saatlerinde söken Mehmet A., minareden tırmanmak isterken ayağı kayınca sırt üstü 10 metreden minarenin ayağına düştü. Yaralanan ve kıpırdayamayacak hale gelen A., olduğu yerde uzun süre bekleyince uyuyakaldı. Sabah minarenin alt kısmında oturan A.'yı gören işçiler durumu polise bildirdi. Camii inşaatına gelen polis ekipleri, A.'yı indirmesi için itfaiye ekiplerinden destek istedi.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ 2.5 SAAT UĞRAŞTI

İnşaatın bulunduğu alanın engebeli olması nedeniyle 2 itfaiye aracı merdiven açmakta zorlanınca kurtarma işi uzun sürdü. Bulunduğu yerde sürekli "Beni ne zaman buradan kurtaracaksınız" diye serzenişte bulunan A., 2.5 saat sonunda itfaiye sepetine alındı. Sedye yardımıyla sağlık ekiplerine teslim edilen A., kurtarıldıktan sonra sedyedeyken bir polis memurunun kulağına eğilerek sigara istedi. Bir gazetecinin "Pişman mısın?" sorusuna A., "Neyden pişman mıyım? Ne yaptım ki?" yanıtını verdi.

3.5 TONA YAKIN ÇALINDI, MADDİ DEĞERİ 30 BİN TL

Ambulansa alınarak tedavisi yapılan A., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Caminin kurşun kaplama işinin başlamasından bu yana 3.5 tona yakın kaplamanın çalındığı ve maddi değerinin 30 bin TL olduğu öğrenildi. İşçilerden 60 yaşındaki Mikail Şanda, "Sürekli buradan kurşun çalıyorlar. Akşam ses duydum geldim, bağırdım ama kimseyi göremedim. Polisleri çağırdım geldiler akşam aradılar bulamadılar. Sabah geldim bir baktım kurşunlar eksik sonra hırsızı gördüm" dedi.

Üniversite güvenlik sorumlusu Mehmet Öztürk ise "Dün saat 23.00'ten beri takip altındaydık. İşçilerle birlikte aradık sabah aydınlıkta ortaya çıktı durum. Sürekli hırsızlık oluyordu. Ara ara yakaladıklarımız da oldu. Minarenin kurşun kaplamalarını çalıyorlar. Düştüğü yer 15-20 metrelik yer, büyük ihtimalle ayağı kırıldı" dedi.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 3 dakika önce
    vay dinsiz vay bu dinsiz bazı hocalardanda berbat
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