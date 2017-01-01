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Konya'da fidye için rehin alındığı iddia edilen İranlı mühendis kurtarıldı

Fidye için rehin alındığı öne sürülen İranlı mühendis bir eve düzenlenen operasyonla kurtarıldı

19 Mayıs 2017 Cuma, 12:19:06 Güncelleme: 12:21:17 AA

Konya'da, İranlı mühendisi fidye için kaçırdığı ileri sürülen Afganistan uyruklu 6 kişi, gözaltına alındı.

İran'da yaşayan bir kadın, telefonuna elleri ve ayakları bağlı eşi Kazem M.'nin (43), boğazına dayanan bıçaklı fotoğrafının gönderilerek 150 milyon İran riyali istenmesi üzerine Denizli'de yaşayan arkadaşı Morteza S.'den yardım istedi. Bunun üzerine Morteza S., Denizli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine durumu iletti. Konya'da olduğu tespit edilen Kazem M'yi kurtarmak için Konya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

SAHTE PASAPORT İDDİASI

Kazem M.'nin en son görüştüğü Afganistan uyruklu Majit S. merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi'nde gözaltına alındı. Alınan ifadeler doğrultusunda hareket eden ekipler, düzenlenen operasyonla aynı mahallede rehin tutulan Kazem M.'yi kurtardı.

Gözaltına alınan Afganistan uyruklu 6 zanlının emniyetteki ifadelerinde, Kazem M.'nin isteyenlere sahte pasaport sağladığını, zengin olduğu düşüncesiyle rehin aldıklarını söylediği öğrenildi. Kimseye sahte pasaport sağlamadığını iddia eden Kazem M.'nin, Türkiye'ye geldikten sonra kargoya verdiği kutularda çok sayıda sahte pasaport, damga, yazıcı, kaşe, dijital baskı makinesi ve mührün ele geçirildiği bildirildi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 3 dakika önce
    Ülkeye dikiz. İnsanın bazen aklı mantığı almıyor. Bu insanların burada ne işi var mesela kendi ülkesinde bi baltaya sahip olamamış insanın benim ülkeme ne faydasi olacagini duşünüpte ülkeye sokuyolar
  • Misafir 21 dakika önce
    bu daha neki neler neler var memlekette
  • Misafir 33 dakika önce
    Akilli dursaymis kacirmazlardi bos bosa adam kacirmazlar konyada
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