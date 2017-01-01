Ehliyet almak için sınava katılım sğlayacak olan sürücü adayları, heyecanla sınav gününü ve saatini bekliyor. Peki ehliyet sınavı ne zaman? Ehliyet sınavı saat kaçta?

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Binlerce sürücü adayı, bir an önce ehliyetlerini alarak sorunsuz bir şekilde araçlarını kullanmak istiyor. Yılda toplam 5 kere uygulanan ve Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı (MTSKS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

2017 yılındaki ilk ehliyet sınavı 11 Şubat 2017 tarihinde yapılmıştı. İkinci ehliyet sınavı ise yarın, yani 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 14:00'da yapılacak ve adaylar ehliyet için ter dökecek.

Ehliyet sınav giriş belgesi için adayların e-Devlet platformuna giriş yapmaları gerekiyor. Adaylar e-Devlet'te karşılarına gelen ekrandan sınav giriş belgelerini çıktı olarak alabilecekler.

EHLİYET SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKARMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DİĞER EHLİYET SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

● 2017/MTSKS-2 20 MAYIS 2017 (saat 14.00)

● 2017/MTSKS-3 29 TEMMUZ 2017( saat 14.00)

● 2017/MTSKS-4 07 EKİM 2017 (saat 14.00)

● 2017/MTSKS-5 23 ARALIK 2017(saat 14.00)

EHLİYET ALMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

● B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.

● A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.

● A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

● C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yalını doldurmuş olmak.

● Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.

● Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

●"Sürücü olur" sağlık raporunu almış olmak.

● Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.