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Taksim'de turist kadının ayağı yürüyen banda sıkıştı

Ayağı sıkıştığı yerden çıkarılan talihsiz kadın çevrede bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

19 Mayıs 2017 Cuma, 13:16:41 Güncelleme: 13:19:08 İHA

Taksim'de yaşlı bir turist kadın metro istasyonunda yürüyen bantta ilerlediği sırada bandın kenarına ayağı sıkıştı. Talihsiz kadın sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılırken güvenlik görevlileri de görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı.

İHA'nın haberine göre olay, dün akşam 18.00 sıralarında Taksim metrosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı bir turist kadın metro istasyonunda yürüyen bantta ilerlediği sırada bandın kenarına ayağı sıkıştı. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadına müdahale etti. Ekipler müdahale sırasında kadının etrafına perde çekerek vatandaşların görmesini engelledi. Ayağı sıkıştığı yerden çıkarılan talihsiz kadın çevrede bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Turist kadının sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

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