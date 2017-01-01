Cumhurbaşkanı Erdoğan, Juncker ve Tusk'la görüşecek

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Erdoğan, Tusk ve Juncker arasındaki görüşmenin, 25 Mayıs'ta Brüksel'de gerçekleşeceğini söyledi. Schinas, görüşmenin yeri konusunda ise bir bilgi vermedi.

NATO ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Mayıs'ta NATO'nun yeni karargahının açılışı dolaysıyla yapılacak zirveye katılacak. Erdoğan'ın zirve kapsamında bazı liderlerle ikili görüşme yapması planlanıyor.

AB kurumlarının liderlerinin Erdoğan'la görüşmek istediğini ilk olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel, 29 Nisan'da yapılan AB Liderler Zirvesi sonrasında açıklamıştı.