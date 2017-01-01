Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ temizliği tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü raporu.

Haberler anlık olarak güncellenmektedir...

KIRIKKALE'DE 3 AKADEMİSYEN GÖZALTINA ALINDI

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen 3 akademisyen daha gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, "ByLock" kullandığı belirlenen 3 akademik personel daha yakalandı.

Hakkında gözaltı kararı verilen bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Soruşturma çerçevesinde, 17 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen Kırıkkale Üniversitesi akademik personeline yönelik operasyon düzenlemiş, hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 4'ü gözaltına alınmıştı. (AA)

YUNAN ADASINA KAÇMAK İSTEYEN 9 KİŞİ YAKALANDI

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları öne sürülen 9 zanlı, Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalandı. Zanlılarla iki de organizatör gözaltına alındı.

Muğla'da bir istihbaratı değerlendiren Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dalaman ilçesi Dalgakıran sahiline operasyon düzenledi.

Operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY üyesi 9 zanlı yakalandı. Zanlıların yanında iki de çocuk olduğu öğrenildi. Operasyonda, zanlıların yasa dışı geçişine aracılık ettikleri öne sürülen iki de organizatör gözaltına alındı.

Sahilde kendilerini Rodos'a götürecek tekneyi bekledikleri tespit edilen zanlıların üzerinde yüklü miktarda para olduğu ifade edildi.

Zanlılar, ifade işlemleri için Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü. (AA)