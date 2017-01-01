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Beyoğlu'nda gece kulübünde kurşun yağmuru

İstanbul Beyoğlu’ndaki bir gece kulübünde bir grup ile çalışanlar arasında kavga çıktı olayda 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

21 Mayıs 2017 Pazar, 01:24:22 Güncelleme: 01:29:03 HABERTURK.COM

İstanbul Beyoğlu’ndaki bir gece kulübünde sabahın ilk ışıklarına kadar süren eğlence, kanlı bitti. Gazete Habertürk'ten Yusuf Doğan'ın haberine göre olay, 19 Mayıs Cuma saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Gece kulübüne kız arkadaşlarıyla eğlenmeye giden bir grup ile çalışanlar arasında iddiaya göre yan bakma tartışması başladı. Olay kavgaya dönüştü, iki taraf da silahlara sarıldı. Müşterilerden A.C. ve S.H. ile kulüp çalışanlarından bazıları arasında silahlı çatışma çıktı.

9 KURŞUN İSABET ETTİ

Çatışmada kulüp çalışanları Mehmet Karaduman’a 9, T.Y.’ye 6, D.K.’ya ise 1 mermi isabet etti. A.K. adlı bir kadının kalçasından yaralandığı olayın ardından A.C. ve S.H. araçlarıyla kaçtı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Mehmet Karaduman tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Beyoğlu ve İstanbul Cinayet Büro ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Çatışmada 4 kişinin silah kullandığı belirlendi. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini de izleyen polis kaçan şüphelileri arıyor.

 

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