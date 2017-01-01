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15 Temmuz Şehitler Köprüsü intihar
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde bir kadın kendini köprüden aşağıya atarak hayatını kaybetti

21 Mayıs 2017 Pazar, 08:16:36 Güncelleme: 08:22:26 İHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar eden bir kadın hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saat 06.00 sıralarında meydana gelen olay şöyle gerçekleşti. Sabah saat 06.00 sıralarında ticari bir araçla köprüye gelen 30 yaşlarında olduğu iddia edilen bir kadın araçtan inerek korkuluklara doğru koşmaya başladı. Korkuluklara ulaşan kadın polisin uyarılarını dinlemeyerek kendini köprüden aşağıya attı.



Vatandaşın atladığını gören köprüde görevli polis memurları durumu deniz polisine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen deniz polisleri kısa süre içerisinde intihar eden kadın şahsı denizden alarak karaya çıkardı. Karaya çıkartılan kadın sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları tüm müdahalelere rağmen denize atlayan kadın hayatını kaybetti.
Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi ambulans yardımıyla Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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