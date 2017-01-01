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AK Parti kongresi bu sloganlarla başladı

Kongre salonunda, 'Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek', Yürüyeceksin, gençler yürüyecek arkandan', FETÖ, PKK; DAEŞ topunuz gelin' sloganları atılıyor

21 Mayıs 2017 Pazar, 09:50:57 Güncelleme: 09:56:17 İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden AK Parti Genel Başkanı olacağı AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi "Recep Tayyip Erdoğan" sloganlarıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı olacağı AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonunda başladı. Kongreye partililer 81 ilden 565 otobüsle geldi. Merkez Karar Yönetim Kurulu ve parti tüzüğünü değişeceği kongrede bin 470 delege oy kullanacağı öğrenildi. Ana sloganı 'Yeni Atılım Dönemi: Demokrasi,Değişim,Reform' olan kongrede, 'Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek', Yürüyeceksin, gençler yürüyecek arkandan', FETÖ, PKK; DAEŞ topunuz gelin', 'Güven demek, vefa demek, can demek, Erzincan demek', 'Değişimin lideri, milletin partisi' pankart ve afişleri yer aldı.

Partililer Türk Bayrağı ve AK Parti bayraklarıyla salonda çalan parti müzikleri eşliğinde "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atıyor.

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