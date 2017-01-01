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AK Parti'den Genel Başkan Vekilliği ile ilgili flaş açıklama
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AK Parti'den Genel Başkan Vekilliği ile ilgili flaş açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Genel Başkan Vekilliği için "Yıldırım siyasette olduğu sürece olacak diye düşünüyorum" dedi

21 Mayıs 2017 Pazar, 10:24:12 Güncelleme: 10:39:20

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Habertürk TV'de yaptığı açıklamada, tüzük değişikliği ile getirilecek olan AK Parti Genel Başkan Vekilliği koltuğunun Binali Yıldırım'a özel olduğunu belirterek kendisinden sonra kalkabileceğini söyledi.

Şahin, Habertürk canlı yayınında şu açıklamalarda bulundu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman AK Parti kadrolarının lideriydi. Genel Başkan olmadığı zamanlarda da. Fiili liderlik durumunu resmiyete dönüştürüyoruz. Uyum döneminde devletimizin sorun çözme kapasitesinin yükselebileceğini söyleyebiliriz. Bu bir geçiş dönemi. Yıldırım ve Erdoğan uyumu geçiş dönemindeki sorunları ortadan kaldırdı.
Aralarındaki uyum devam edecek.

GENEL BAŞKAN VEKİLLİĞİ

Genel Başkan Vekilliği makamı Yıldırım siyasette olduğu sürece olacak diye düşünüyorum.

RABİA TÜZÜKTE

Bir anlayış olarak hakimdi. Bunu tüzüğümüze koyarak netleştirdik güçlendirdik. Altını kalınca çizdiğimizi söyleyebiliriz.

CHP KONGREYE KATILMADI

Önce 'geleceğiz' dedi, Genel Sekreterleri. CHP'nin ikircikli tutumu, çelişkili durumun sürdüğünü gösteriyor. Kulağına bişeyler fısıldandı aldıkları ilk karardan vazgeçtiler.

BELEDİYELERDE DEĞİŞİKLİK

Nerelerde eksiklikle olduğunu bundan sonra atacağımız adımlarla ortaya koyacağımızı söyleyebilirim. Rahatsızlık varsa her adım atılır.

 

 

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