AK Parti'deki MYK ve MKYK değişikliklerinin olacağını hatırlatan Kurtulmuş, kabine revizyonu sorusuna da yanıt verdi. Habertürk TV canlı yayınında konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, kabine değişikliği için "Gerekirse Bakanlar Kurulu'nda da değişiklik yapılır." dedi.

Kurtulmuş Habertürk canlı yayınında şunları söyledi:

2019'a kadar 2 yıl süremiz var ama siyaset bu kadar vakit kullanmayı mümkün kılmaz. Uyum yasalarını çıkarmak, geçiş sürecinin gerektirdiği adımları atmak, bütün bunları götürecek olan da AK Parti kadrosu. Bu kongrenin en önemli amacı da bu. AK Parti yeni dönemi taşımaya hazırdır.

Habertürk TV canlı yayınına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise, MKYK ve Bakanlar Kurulu değişikliğine ilişkin şunları söyledi:

"Şimdiye kadar 1-2 gün içinde değişmiştir. Her kongreden sonra bakanlarımızdan MKYK'ya giren, MKYK'dan bakan olanlarımız olmuştur. Bugün çekilecek olan listeden sonra ikinci bir adım olmak zorunda."