Kamudaki A grubu kadrolar ile öğretmenlik için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ( KPSS) ilk oturumu 12.10'da tamamlandı. Peki KPSS sınavına giren öğrenciler için sınav zor muydu? İşte KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür yorumları...

Genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşan KPSS'nin ilk oturumu saat 10.00'da başladı. Toplam 120 soruya 130 dakika verilen sınavın ikinci oturumu 14.30'da başlayacak. Öğretmen adaylarının gireceği bu oturumda ise adaylara, eğitim bilimlerinden 80 soruyu yanıtlamaları için 100 dakika verilecek.

YURTTAN 2017-KPSS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR YORUMLARI

Kamu personeli adaylarının katıldığı genel yetenek ve genel kültür testlerinden yapılan ve saat 10.00'da başlayan KPSS, 12.10'da sona erdi. Sınavdan sonra öğrenciler sorular hakkında yorumlarını dile getirdi. Bazı adaylar sınavın kolay olduğunu söylerken bazılarıda zorlandıklarını dile getiriyor.

— Yasemin Altun (@yaseminaaltun) May 21, 2017

— Ugur Ekici (@ekcugur) May 21, 2017

— Elif Özdemir (@eliftuba_) May 21, 2017

— Esma Karakoç (@esmasedakarakoc) May 21, 2017

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( ÖSYM) uygulanan, adayların sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınması kuralı kapsamında, geç kalanlar Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) katılamadı.

Kamudaki A grubu kadrolar ile öğretmenlik için yapılan KPSS'nin ilk oturumu saat 10.00'da başladı.

Adaylar, sınav binalarına, yapılan aramaların ardından alındı. ÖSYM'nin "sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağına" ilişkin kuralı kapsamında, saat 09.45'te kapılar kapatıldı. Bu saatten sonra gelen adaylar ise sınava giremedi.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde sınava girecek adaylardan üçü, saat 09.45'ten sonra binaya gelmeleri nedeniyle sınava alınmadı.

Geç kalan bir aday, sınava alınmamasına tepki göstererek giriş belgesini yırtıp fakülte binasından ayrıldı.