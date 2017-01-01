ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Samsun, Selda Tomaç
GÜNDEM

Samsun'da matematik öğretmeninin sıra dışı öğretme tenkiği

Samsun'un Bafra ilçesinde matematik öğretmenliği yapan Selda Tomaç, sıra dışı öğretme teknikleri ile öğrencilerine matematiği sevdirmeye çalışıyor

21 Mayıs 2017 Pazar, 12:51:37 Güncelleme: 12:53:48

Samsun'un Bafra ilçesinde matematik öğretmenliği yapan Selda Tomaç, dersi öğrencilerine sevdirmek için sıra dışı yöntemler uyguluyor.

Nazmiye Demirel Ortaokulu'nda görev yapan Tomaç, öğrencilerin matematiği daha iyi anlayabilmeleri ve sevmeleri amacıyla bazı dersleri sınıf dışında gerçekleştiriyor. Öğrencilerini ilçedeki turistik tesise götüren Tomaç, buradaki boş havuzda havuz problemini anlatıyor.

Öğrencilerine metre vererek havuzun yüksekliğini ve uzunluğunu ölçtüren, daha sonra matematik hesaplamalarını yaptıran Tomaç, böylece dersi yaşayarak öğrenmelerini sağlıyor.

"KONUYU SOMUTLAŞTIRMAK AMACIYLA DERSİ HAVUZDA İŞLEMEYE KARAR VERDİK"

Tomaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6. sınıflarda dikdörtgenler prizmasının hacim konusunu işlerken dersin çocuklar için çok soyut kaldığını gördüğünü söyledi.

Bunun üzerine konuyu somutlaştırmak amacıyla dersi havuzda işlemeye karar verdiğini belirten Tomaç, "Matematiği aslında bizler zorlaştırıyoruz. Çocuklardan dikdörtgen prizmasını hayal etmelerini, sonra da bununla ilgili soruları çözmelerini istiyoruz. 'Burada kocaman bir dikdörtgenler prizması varken neden bunu yerinde çözmeyelim' dedik ve havuza geldik." ifadelerini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonuna 18 tutuklama
GÜNDEM

Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonuna 18 tutuklama
Samsun'da bir kişi annesini boğazını keserek öldürdü
GÜNDEM

Vahşet! Önce annesinin boğazını kesti, sonra...
Adana ve Samsun merkezli fuhuş operasyonunda şaşkına çeviren ifadeler
GÜNDEM

Fuhuş operasyonunda şaşkına çeviren ifadeler!
Şahinkaya Kanyonu'nda rekor denemesi
GÜNDEM

Hedef: İp üstünde 100 saat! 58 saat geçti
Adana ve Samsun merkezli fuhuş operasyonunda ilginç detay
GÜNDEM

Eskort çetesinin altından aile çıktı!
Samsun merkezli Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonu başlatıldı
GÜNDEM

'Son Kapı 1' başladı! Bir bir topladılar
Ömer Halisdemir'in babası AK Parti Kongresi'ne katıldı
GÜNDEM

ÖMER HALİSDEMİR'İN BABASI DA ARENA'DA
Adana'da kapkaç zanlıları yakalandı
GÜNDEM

8 KAPKAÇ OLAYINA KARIŞAN 3 ZANLI YAKALANDI
Bir esneme hareketi hayatını değiştirdi
GÜNDEM

25 YILDIR YÜRÜYEMİYORDU! BİR ESNEME HAREKETİYLE HAYATI DEĞİŞTİ
Aydın'da kadın cinayeti
GÜNDEM

AYDIN'DA KADIN CİNAYETİ! POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ
AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nden kareler
GÜNDEM

KONGREDEN DİKKAT ÇEKEN KARELER
Hatay'da silah kaçakçılarına operasyon
GÜNDEM

HATAY'DA SİLAH KAÇAKÇILARINA OPERASYON