Samsun'un Bafra ilçesinde matematik öğretmenliği yapan Selda Tomaç, dersi öğrencilerine sevdirmek için sıra dışı yöntemler uyguluyor.

Nazmiye Demirel Ortaokulu'nda görev yapan Tomaç, öğrencilerin matematiği daha iyi anlayabilmeleri ve sevmeleri amacıyla bazı dersleri sınıf dışında gerçekleştiriyor. Öğrencilerini ilçedeki turistik tesise götüren Tomaç, buradaki boş havuzda havuz problemini anlatıyor.

Öğrencilerine metre vererek havuzun yüksekliğini ve uzunluğunu ölçtüren, daha sonra matematik hesaplamalarını yaptıran Tomaç, böylece dersi yaşayarak öğrenmelerini sağlıyor.

"KONUYU SOMUTLAŞTIRMAK AMACIYLA DERSİ HAVUZDA İŞLEMEYE KARAR VERDİK"

Tomaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6. sınıflarda dikdörtgenler prizmasının hacim konusunu işlerken dersin çocuklar için çok soyut kaldığını gördüğünü söyledi.

Bunun üzerine konuyu somutlaştırmak amacıyla dersi havuzda işlemeye karar verdiğini belirten Tomaç, "Matematiği aslında bizler zorlaştırıyoruz. Çocuklardan dikdörtgen prizmasını hayal etmelerini, sonra da bununla ilgili soruları çözmelerini istiyoruz. 'Burada kocaman bir dikdörtgenler prizması varken neden bunu yerinde çözmeyelim' dedik ve havuza geldik." ifadelerini kullandı.