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Türk Yıldızları'ndan anlamlı ziyaret

Şehit Ümit Özer'in kabrine çiçek bırakarak dua eden Türk Yıldızları ekibi şehidin ailesiyle görüştükten sonra Samsun'dan ayrıldı

21 Mayıs 2017 Pazar, 13:20:46 Güncelleme: 13:23:05 DHA

Samsun'da Türk Yıldızları'nın pilotları, 2012 yılında eğitim uçuşu yaptığı sırada uçağın düşmesi sonucu şehit düşen Türk Yıldızı pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer'in mezarını ziyaret ederek, dua etti.

Samsun'a 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kente gelerek gösteri yapan Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 2012 yılında Türk Yıldızları'na ait tek kişilik NF-5 A tipi uçağının Konya'da eğitim uçuşunda düşmesi sonucu şehit olan hava pilot yüzbaşı Ümit Özer'in Samsun'un Çarşamba İlçesi'ndeki mezarını etti.

Şehit Ümit Özer'in kabrine çiçek bırakarak dua eden Türk Yıldızları ekibi şehidin ailesiyle görüştükten sonra Samsun'dan ayrıldı.

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