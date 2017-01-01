Diyarbakır'da karıştığı silahlı kavga yüzünden 25 yıl boyunca yürüyemeyen ve engelli gibi yaşayan Fuat Akdağ'ın hayatı, fizik tedavi merkezinde yaptığı bir esneme hareketiyle değişti. Akdağ, 25 yıl sonra yürümeye başladı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaşayan Fuat Akdağ (52), 25 yıl önce karıştığı silahlı kavgada yaralanarak, yürüme yetisini kaybetti. 25 yıl boyunca engelli gibi yaşayan ve temel ihtiyaçlarını bile başkalarının yardımı olmadan gideremeyen Akdağ, zaman zaman tedavi görse de yürüyemedi. Hayata küsen ve kendini evine kapatan Akdağ, 10 ay önce bir kez daha şansını deneyerek, ilçedeki bir fizik tedavi merkezine gidip, tedavi olmaya başladı. Burada fizyoterapistin gösterdiği bir esneme hareketiyle bunca yıl sonra yeniden yürümeye başlayan Akdağ'ın hayatı yeniden değişti.

"BENİ BAŞLARINDAN SAVDILAR"

Daha önce gittiği sağlık kuruluşlarında kendisini baştan savdıklarını anlatan Akdağ, "Buraya ise ilk geldiğimde hocam benim bir değerlendirmemi yaptı. Bir taş getirdi bana. Bunun üzerinde 'Bir esneme yap' dedi. Daha önce hiç tedavi görmedim. O taş hareketiyle ben de bir değişiklik olduğunu hissedince ertesi sabah yine geldim. 10 aydır tedavim devam ediyor ve çok güzel gidiyor. Bu benim için inanılmaz. Önceleri tuvalete gidemiyordum, yerimden kalkamıyordum ama şimdi her türlü ihtiyacımı görebiliyorum. Benim için bir mucize yani. 25 yıl boşu boşuna sakat kalmışım. Düzelebilecek imkanım varmış. Allah kimseyi yerde koymasın" dedi.

"İLK GELDİĞİNDE YÜRÜYEMİYORDU"

Fizyoterapist Gökhan Kartal ise, Akdağ'ın 10 ay önce kurumlarına geldiğinde yürüyemediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunun yanında denge ve koordinasyon bozukluğu da vardı. Yaptığımız fizik tedavi ve rehabilitasyon sonucunda hem kuvvetlendi hem de daha düzgün bir şekilde yürüyor. Denge ve koordinasyonu şimdi daha düzgün. Artık daha güzel bir şekilde yürüyor, günlük yaşam aktivitelerini daha rahat yapıyor. 25 yıl boyunca fizik tedavi görmemiş. Biz burada Fuat beye özel fizik tedavi yöntemlerini uyguladığımız için Fuat bey gibi çoğu hastamız burada iyileşti. Daha da iyileşmeye devam ediyor."