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Kombi bakımı bahanesiyle dolandırdı

Karabük'te bir kişi, kombinin bakımını yapacağını söyleyerek yaşlı çifti dolandırdı

21 Mayıs 2017 Pazar, 14:33:50 Güncelleme: 14:37:18 DHA

Karabük'te, kombinin bakımını yapacağını söyleyerek evine girdiği çifti, yedek parça getireceği yalanıyla 700 TL dolandıran şüpheli, kaçıp ortadan kayboldu.

Kent merkezinde yürüyen 57 yaşındaki Kezban ve 67 yaşındaki Mehmet Şen çiftini gören şüpheli, yanlarına yaklaşarak kendilerini tanıdığını, evlerini yapan kişinin akrabası olduğunu ve kullandıkları kombiyi kendisinin taktığını söyledi. Çifti yoldan karşıya geçirerek yardım ettikten sonra taksi ile evlerine bırakan şüpheli kombinin bakımını yapabileceğini söyleyerek Şen çiftinin evine girdi. Kombiye baktıktan sonra yedek parça gerektiğini söyleyerek yaşlı çiftten 700 TL alarak evden çıkan şüpheli, bir daha dönmedi. Para verdikleri kişinin dönmemesi üzerine dolandırıldıklarını anlayan Şen çifti polisi arayarak ihbarda bulundu.

Şüphelinin kendilerini evlerini yapan kişinin akrabası olduğunu söylediğini belirten Kezban Şen, "Bize 'Kombi çalışıyor mu, ne kadar fatura geliyor?' gibi sorular sordu. Kış ayında 350 lira geldiğini söyledik. 'O kadar gelmemesi lazım' diyerek kombiye ve peteklere baktı. 'Peteklere çok gaz vermişsiniz, evinizi patlatırsınız, yanar böyle. Arızalı 3 parçayı değiştirirsek daha az fatura gelir' dedi. 3 parçanın 680 lira tuttuğunu söyledi. Bizden 700 lirayı alıp çekti gitti. Gelmeyince biz de evi yapan ustayı aradığımızda bize böyle bir akrabasının olmadığını, dolandırıldığımızı söyledi. Biz de polisi aradık" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eve gelerek inceleme yaparken şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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