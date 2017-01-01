Döner bıçaklı şiddeti durduran kadın konuştu

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde 15 Mayıs’ta bir alışveriş merkezinde boşanma davası açtığı cezaevi firarisi eşi Oğulcan A.’nın döner bıçağıyla öldürmek için saldırdığı Melek A.’yı (21) kurtaran Sertab N. (23), o an yaşananları Gazete Habertürk'ten Hüseyin Şentürk’e anlattı. Güvenlik görevlileri de dahil kimsenin müdahale etmediğini görünce koşarak saldırganı sırtından sarılıp durdurmaya çalışan Sertab N., şunları söyledi:

“İş çıkışı arkadaşlarla alışveriş merkezinde oturuyorduk. Arbede oldu. Herkes bakıyordu. Sonra kadının, ‘Yardım edin, kucağımda çocuğum var, vurma lütfen’ diye bağırdığını duydum. Gözümde sorun olduğu için adamın cetvelle kadına vurduğunu sandım. Çığlık yükseldi. Adam da ‘Çocuğu bırak, yoksa kafana vuracağım. Bırakmazsan çocuğu öldürtürsün bana’ diye bağırıyordu. Ben de şiddet görmüş bir bayanım. Müdahale etme gereği duydum, eski halim aklıma geldi. Güvenlikçilere ‘Müdahale edecek misiniz?’ diye baktım. ‘Biz ne yapabiliriz?’ gibi ellerini kaldırdılar. Şok geçirdim, hiçbir şey düşünmedim. Arkadaşlarımın yanından bir anda fırlamışım. Amacım çocuğu kurtarmaktı. Yaklaştığım anda döner bıçağını gördüm. Her yer kan içindeydi. Melek Hanım kan kaybından gitmek üzereydi. Adam vuruyordu. Sırtından sarıldım, kilitledim, döner bıçağını sallayamasın diye. Ama o aşağıdan sallamaya başladı, o sırada sol ayağımın baş parmağını da kesmiş. Saldırmaya devam edince diz kapağına tekme vurdum, merdivende 2-3 basamak sendeleyip aşağı gitti. Arkadaşlarım da gelince ‘Ben Oğulcan A.’ diye bağırıp gitti. Dayanacak gücü kalmadığı için çöken Melek Hanım’dan kucağındaki çocuğunu aldım.”

‘GÜVENLİKÇİLER İÇERİ KAÇTI’

“İyi ki ben oradaydım, Allah’a şükürler olsun, müdahale ettim” diyen Sertab N., şöyle devam etti: “Orada oturup seyreden onca insan vardı. 2 güvenlikçi olaydan dolayı içeri kaçtı. Adam kaçıp gittiğinde güvenlikçiler geldi. Onlarla, ‘Nasıl müdahale etmezsiniz? Biz size hayatımızı, canımızı, malımızı, her şeyimizi teslim ediyoruz’ deyip tartıştım. En acı tarafı, hiçbir şekilde insanların müdahale etmemesi. Orada çocuğu bile öldürse herkes film seyreder gibi seyredecek.”

‘ÇOCUK ANNESİNE YAKLAŞAMIYOR’

2-3 gün hastaneleri gezip Melek A.’ya ulaştığını belirten Sertab N., “Bana çok teşekkür etti. Çocukları hastaneye gelince kötü oldum. 2 yaşındaki kız annesine yaklaşamıyor, uyuyamıyor, şok geçirmiş. Anne de ‘Geri gelir mi?’ diye çok tedirgin. Benim isteğim, kadınların artık gerçekten korunması. Devletimiz nerede? Bütün Türkiye’ye sesleniyorum. Değil elinde döner bıçağı, çalışan bir testere bile olsa lütfen yardım edin, bakmayın. Hâkim ve savcılar bu adamın en ağır ceza almasını sağlasın” diye konuştu.

Sertab N.

‘İŞYERİNDE OLAYI ANLATTIM, BANA İNANMADILAR’

Olayın ertesi günü yaralı olmasına rağmen aşçı olarak çalıştığı otele gidip yaşadıklarını anlattığını ancak arkadaşlarının kendisine inanmadıklarını belirten Sertab N., şöyle devam etti: “Böyle bir şey olamayacağını, abarttığımı söylediler. Başka bir şey varsa açıklamamı istediler. Şu anda raporluyum. 26’sında da çıkışımı alacağım. Önemli değil. Ben bir iş kaybeder, bir iş bulurum. Para bulunur, her şey bulunur; can bir daha gelmez.”

Kendisinin de şiddet mağduru olduğu için olaya müdahale ettiğini vurgulayan Sertab N., “Babam da aşırı şiddet uygulayan bir adam. Çocukluğumdan beri hep öyleydi. 2.5-3 yıl kadar nişanlılığım oldu ve şiddet gördüm. Şiddet görmüş bir kadın olarak şiddet gören bir kadını kurtardım. Niyetim sadece sesimi duyurup kadınlara yardım edilmesini sağlamak. Bütün kadınlara da sesleniyorum, şiddet gören bir kadın görürseniz lütfen durmayın” dedi.

Olay sonrasında alışveriş merkezi müdürünün istediği güvenlik kamerası kaydını vermediğini, yerlerdeki kanları da hemen temizlediklerini söyleyen Sertab N., “Birçok şey örtbas ediliyor. Orada kafede döner başlı bir kamera vardı. Oysa ‘Sadece kaçarken görüntüsü var’ deniliyor” diye konuştu.

HABERTÜRK MANŞET YAPMIŞTI

‘NASIL YAPTIĞIMI BİLMİYORUM’

Olay sırasında yanında bulunan erkek iş arkadaşının “Benim bile cesaret edemediğim olaya gittin. Biz seni tutamadık, gözü kapalı uçtun” dediğini belirten Sertab N., “Ben de hâlâ şoktayım. Nasıl yaptığımı bilmiyorum” dedi. Ailesinin tedirgin olduğunu ve çevresindekilerin ‘Saldırganı şikâyet etme’ dediklerini anlatan Sertab N., “Ben tam tersini yaptım” diye konuştu.

Oğulcan A. tutuklandı.