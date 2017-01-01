ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi
GÜNDEM

Kadının dilediği saatte istediğini yapabilme özgürlüğünü kısıtladı

İstanbul Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi, yargı tarihine geçecek bir karara imza attı. Gece yarısı Bağdat Caddesi’nden evine giden 19 yaşındaki üniversiteli genç kıza cinsel saldırıda bulunup gasp eden servis şoförü Cengiz Ay’a verilen 45 yıl hapis cezası, açılan ikinci davada ‘toplumda travma ve hak yoksunluğu sonucu doğurduğu’ gerekçesiyle 12 yıl arttı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 04:16:57 Güncelleme: 04:38:44

İstanbul'da dehşete düşüren olay, 24 Ocak 2016 günü Bostancı Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana gelmişti. Kadıköy’de arkadaşlarıyla eğlenen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi E.F.B., evine dönmek için bindiği dolmuştan saat 02.30 sıralarında indi. Bu sırada, evli ve 2 çocuk babası servis şoförü Cengiz Ay, genç kızı bıçak tehdidiyle evinin sokağındaki bir apartmanın bahçesine götürerek tecavüz etti. E.F.B.’yi gasp eden saldırgan, kamera görüntülerinden eşkâli tespit edildikten sonra yakalandı ve tutuklandı. Geçen yıl sonuçlanan davada Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Ay’ı, ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘nitelikli gasp’tan 45 yıl hapse mahkûm etti. Mahkeme heyeti, sanığın ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçunu da işlediğini belirterek, hakkında suç duyurusunda bulundu.

‘GÜVENSIZLIK VE KORKU ORTAMI OLUŞTURDU’

Mahkemenin suç duyurusu üzerine, tutuklu sanık Cengiz Ay hakkında ‘cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 14 yıla kadar hapis cezası talebiyle bir dava daha açıldı. Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden hâkim karşısına çıkan ‘Bağdat Caddesi sapığı’, “Susma hakkımı kullanıyorum” dedi. Mahkeme, olay günü sanığın elindeki bıçakla kendisine karşı koymasını engelleyerek mağdur E.F.B’nin hareket özgürlüğünü kısıtladığını belirtti. Suçun soğukkanlılıkla işlendiği kaydedilen mahkeme kararında, şu tarihi ifadelere yer verildi: “Mağdurun bir bayan olarak özgürce dilediği saatte istediği eylemi yapabilme özgürlüğünü kısıtlayarak, toplumda güvensizlik, korku ortamının oluşmasına sebebiyet vermiştir. Sanığın mağdurda ve toplumda doğurduğu depresyon, travma, maddi, manevi ve fiziki hak yoksunluğu sonucunun oluşması nazara alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak hüküm kurulmuştur.” Mahkeme, Cengiz Ay’ı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan önce 8 hapse çarptırdı. Suç cinsel amaçla işlendiği için de artırılan ceza, 12 yıla çıktı. Ceza, kararda yanlışlıkla 10 yıl yazıldı. Sanık, cezayı çok bularak karara itiraz etti.

İTİRAZI REDDEDİLDİ

İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi de kararı onadı. Yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılık bulunmadığını ifade eden daire, karardaki hatayı da 12 yıl ceza olarak düzeltti.

 

57 YIL HAPİS

 

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da Sarallar'a operasyon
GÜNDEM

Sarallar'a operasyon! 3 kişi gözaltına alındı
Bağcılar'da kadına sopalı dayak kamerada
GÜNDEM

Yer: Bağcılar... Kızının gözü önünde saldırdılar
İstanbul'da DEAŞ hücrelerine operasyon: 17 gözaltı
GÜNDEM

DEAŞ hücrelerine operasyon: 17 gözaltı
Sedat Şahin'in yakalandığı operasyon kamerada!
GÜNDEM

Operasyon görüntüleri ortaya çıktı!
İstanbul'da 2 milyonluk soygun yapan çete lideri o parayla galeri açmış
GÜNDEM

Camiden çıkan kuyumcu neye uğradığını şaşırmıştı!

Kadıköy'de metro kazısında soygun tüneli ortaya çıktı
GÜNDEM

Kadıköy'de soygun tüneli! Metro kazısında ortaya ...
Suriyelilerin gönderilmesini isteyen mahalleli eylem yaptı
GÜNDEM

ADANA'DA TEHLİKELİ GERGİNLİK!
Ağrı’da sele kapılan 71 hayvan telef oldu
GÜNDEM

AĞRI’DA SELE KAPILAN 71 HAYVAN TELEF OLDU
Rusya Başbakanı Medvedev İstanbul'da
GÜNDEM

RUSYA BAŞBAKANI MEDVEDEV İSTANBUL'DA
Büyüknohutçu çiftini öldüren şüphelinin eşinden şok itiraf
GÜNDEM

BÜYÜKNOHUTÇU ÇİFTİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİNİN EŞİNDEN ŞOK İTİRAF!
Tecavüz şüphelisinden pişkin savunma
GÜNDEM

TECAVÜZ ŞÜPHELİSİ KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU: ASIL BEN ŞİKAYETÇİYİM
Hakkari'de PKK'dan askeri birliğe taciz ateşi
GÜNDEM

HAKKARİ'DE PKK'DAN ASKERİ BİRLİĞE TACİZ ATEŞİ