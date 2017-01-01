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FETÖ'nün çatı davası Ankara'da başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'mağdur-müşteki', Genelkurmay Başkanı Akar'ın 'mağdur' olarak yer aldığı dava için AK Parti de müdahillik talebinde bulundu

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:20:07 Güncelleme: 12:20:38 DHA

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili 221 sanık hakkında açılan davanın duruşması başladı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya ilk olarak 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi 38 sanık, ardından da diğer sanıklar alındı.

DURUŞMADA ŞEHİT ANNESİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

DHA'nın haberine göre; Duruşma sırasında baygınlık geçiren bir şehit annesi, sağlık ekiplerince salondan çıkartıldı.

AKIN ÖZTÜRK: ADRESİ BİLMİYORUM, TUTUKLUYUM

Sanıklardan darbe girişiminin askeri kanadının bir numarası olduğu iddia edilen Hava Kuvvetleri eski Komutanı Akın Öztürk, kimlik tespiti sırasında 2 çocuğu olduğunu belirterek, "Adresi bilmiyorum. Tutukluyum" dedi.

ANNENİN FERYADI

Hain darbe girişiminde şehit olan Mucip Arıkan'ın annesi darbecilere dönerek "Vatan hainlerini öldürün" diye bağırdı.

Kimlik tespitlerinin yapılması sırasında salona giren darbe girişimi sırasında şehit olan Mucip Arıkan'ın annesi Saliha Arıkan, "Vatan hainlerini öldürün. Yavrumu bana versinler" diye bağırmaya başladı. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, acılı anneyi susması yönünde uyardı. Arıkan, uyarılara rağmen bağırmaya devam edince salondan çıkarıldı. Saliha Arıkan'ın salondan çıkarılması üzerine salonda bulunan diğer şehit yakınları "şehit annesi o" diyerek salondan çıkarılmamasını istedi. Ardından da "Bu vatan size haram olsun. Adaletinize güveniyoruz, adalet yerini bulsun" ifadesini kullandılar.

ÖZTÜRK VE DİĞER DARBECİLERİN MAHKEMEYE GİRİŞİNDE URGANLI PROTESTO

Akın Öztürk ve beraberindeki darbeciler, Sincan'daki mahkemeye protestolar eşliğinde, Jandarma gözetiminde getirildi. Mahkemenin önünde toplanan vatandaşlar, darbecilere tepki göstererek, sanıkların üzerine idam iplerini attı. 

AK PARTİ DAVAYA MÜDAHİLLİK TALEBİNDE BULUNDU

AK Parti, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminde Genelkurmay Karargahında yaşananlara ilişkin 221 sanıklı çatı davasına müdahillik talebinde bulundu.

Partinin avukatları Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan, müdahillik dilekçelerini Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu.

Dilekçede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 1 numaralı sanık olarak yer alan Fetullah Gülen’in, kurucusu ve lideri olduğu FETÖ'nün, devleti ele geçirmek amacıyla, uzun yıllardır başta TSK, Emniyet ve yargı olmak üzere devletin tüm kritik pozisyonlarında sistematik olarak kadrolaştığı belirtildi.

'YURTTA SULH KONSEYİ' ÜYELERİ HAKİM KARŞISINDA

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen dava 16 Haziran'a kadar devam edecek. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu davada, FETÖ'nün askeri üyelerinden oluşan "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi 38 sanık da (darbe girişimi gecesi öldürülen Semih Terzi hariç) hakim karşısına çıkıyor. Olay gecesi öldürülen Semih Terzi dışındaki 'Yurtta Sulh Konseyi' üyeleri için 2 bin 988'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

DOSYADA 221 SANIK BULUNUYOR

Dosyada 200'ü tutuklu, 9'u tutuksuz, 12'si firari olmak üzere 221 sanık bulunuyor. Asker sanıklardan biri orgeneral, 3'ü korgeneral, 4'ü tümgeneral, 16'sı tuğgeneral, 3'ü tuğamiral, 26'sı albay, 27'si yarbay, 37'si binbaşı, 21'i yüzbaşı diğerleri ise daha alt rütbeden. Sanıklar arasında öğretmen, memur ve esnafın bulunduğu 12 sivil de bulunuyor.

Sanıklar "anayasayı ihlal", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü yönetmek ve üyesi olmak" suçlamalarının yanı sıra darbe girişimi kapsamında ülke genelinde işlenen "cumhurbaşkanına suikast", "250 kişiyi şehit etme", "2 bin 735 kişiyi öldürmeye teşebbüs etme" ve "üst düzey komutan ve devlet yöneticilerinin hürriyetini sınırlama" suçlamalarından da şehit ve mağdur sayısınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA MÜŞTEKİ

Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili hazırlanan çatı iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "mağdur-müşteki", Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ise "mağdur" olarak yer alıyor.

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YORUMLAR 67
  • Misafir 5 dakika önce
    Hayinler neden asilmiyor bu nasil ulke
  • Misafir 5 dakika önce
    Ya sayin arkadaslar ve aileler.. Yapmayin etmeyin. Bu kadar cahil olamazsiniz ! Sizler bu degilsiniz. Bunlar vatan haini degil !Bunlar su anda devletimizin en yuksek mertebelerinde yurdumuzun bircok yerine etki eden gercek vatan hainlerinin bu insanlarin beynini yikayip kullandigi birer piyon ! Bunlari degil.. bunlari buralara getireni.. Gercek VATANSEVERLERI iceri atani ! Hakliyi haksiz, haksizi hakli yapan yargiyi... Bu yargi ve yasalari duzenleyen , dusunen ve de oylayanlari yargilayin! onlari suclayin ! Bunlari yaptiktan sonra bu kalan piyonlari Meydanlarda HALK YARGILASIN..Madem bu ulke..Bu milletin.. Bu piyonlarin yargilanmasida Sehit Ailelerinin HAKKI'dir... Bakin bakalim bundan sonra hain urermi, ureyen kukrermi... herkes inine gider....
  • Misafir 9 dakika önce
    Tayyip Baba idami getirmezse bidaha oy moy yok okadar
  • Misafir 11 dakika önce
    Allah devletimizi korusun bir daha böyle hadiseler yaşatmasın
  • Misafir 11 dakika önce
    Türkiyede bütün darbeler ABD yanlısı askerler tarafından yapılmıştır Ergenekon sanıklarının hepsi Rusya yanlısıdır 15 Temmuzla birlikte Rusyanın 100 yıllık hayali gerçekeşmiş ABD hegemonyası Türkyede bitmiştir şu anda Türkiye tarihte görülmemiş bir kararsızlık içindedir
  • Misafir 13 dakika önce
    Kenan Evren'de yurtda sulh demişti darbe yaparak Menderes'i astılar şimdi neden tam tersi olmuyor ? Asın bu şerefsizleri yada meydanda halka verin linç edilsin ibreti alem olsun
  • Misafir 17 dakika önce
    Halkına kurşun sıkanı asıcaksın ki herkese örnek olsun ders alsınlar
  • Misafir 20 dakika önce
    Ailesi CHP'li diye Aslan gibi gençleri polis mülakatlarında elediniz şaş topal demediniz Fetöcüleri doldurdunuz itiraz edildiğinde bize alnı secdeye değen lazım kızıl komünist dediniz
  • Misafir 26 dakika önce
    yarın Rusya kumpas kurmuş hiç suçları yokmuş aslında o gece Rusya bağımlısı generallerin tatbikat tuzağına düşmüşler diyerek serbest kalırlarsa şaşırmam Norveçli ne demiş bizde yüz yılda olan olay sizde bir günde oluyor
  • Misafir 35 dakika önce
    AK PARTİ'de bahar temizliği var UZUN ADAM süpürgeyi eline aldı Kavurmacı kim zavallı biri yakında az sonra öyle isimler içeri alınacakki beynimiz uçacak
  • Misafir 42 dakika önce
    AK PARTİ kendi içinde Fetö operasyonuna başladı deprem olacak Uzun Adam var dert yok
  • Misafir 42 dakika önce
    idam cikacaktir, turkiye gibi ulke icinde sarttir,turkiyenin yeni teror orgutu chp olacaktir , her turlu hainligi desteklemektedir bu capsiz zihniyet
  • Misafir 44 dakika önce
    la bu soysuzların elinde dosya neyi anlatacak neyi savucakki...
  • Misafir 46 dakika önce
    darbe kontrollü diyen bir düşün 12 eylülde halk sokağa aksaydı tankların önüne yatsaydı 251 şehit verseydi bu gün asılan en başta Kenan Evrenve onlarca generali tarih kitabında okuyor olacaktık
  • Misafir 51 dakika önce
    başarırsan cumhurbaşkanısın başaramassan işte böyle
  • Misafir 52 dakika önce
    endişe etmeyin dün cumhurBAŞKANIM düğmeye bastı hayal dahi edemeyeceğiniz Reis Reis diye takiye yapan siyasiler tutuklanacak yine diyorum hayal dahi edemeyeceğiniz Kavurmacı yanlarında karınca kalır
  • Misafir 44 dakika önce
    böylece oyları 55 -60 olur başkanlık yolunda
  • Misafir 59 dakika önce
    bir zamanlarda yüzde 60 ile seçtiğimiz başbakan asılırken sesimiz çıkmamıştı
  • Misafir 1 saat önce
    bir zamanlarda darbeyi yüzde 92 ile desteklemiştik
  • Misafir 1 saat önce
    Bu dava TVden canlı yayınlanmalı...
  • Misafir 1 saat önce
    akın öztürkün kulağı iyileşmiş vede her haine bir silahlı koruma biz ise idam istiyoruz bilemedim yani ne diyeyim
  • Misafir 1 saat önce
    dyrbakırda şivanla brzani ile megri megri dersen kürt krdşim diye diye birlikteliğimizi ? çıkmaza sokarsan ? birileri de hiç umulmadık yerden kalkışır.
  • Misafir 1 saat önce
    Türkiye'yi ağlattınız, Allah belanızı versin vatan haini köpekler
  • Misafir 1 saat önce
    AKP deki fetoculer disarida hala en iyi konumlarda. Sanki bu ülkede sadece askerler polisler ve dusuk seviye kamu personeli fetocu.. siyasiler sütten çıkmış ak Kaşık. İnancım yok bu davalara.
  • Misafir 53 dakika önce
    CHP nin ici fetocu dolu..
  • Misafir 40 dakika önce
    yani onlar serbestse bunlarda serbest olsunmu diyorsun ...sıra onlarada gelsin mi diyorsun anlaşılmıyor.
  • Misafir 1 saat önce
    Kadir Topbaş'ın damadı disarida oldugu surece bu görüntülerin kamu vicdanı açısından hicbir hükmü yoktur...
  • Misafir 1 saat önce
    sen sistemin sigortasını şalterini kaldırırsan: tsk yı ergenekonla bir birine dşürürsen. fitne sokulursa iç hizmeti, 35 inci mddyi.kldrırsan. fetöcü şucu bucuda drbye kalkışır. analar ağlarsa şehit acısı olursa sonuç bu olur.
  • Misafir 1 saat önce
    drbyi lanetliyorum ? kalkışmadan önce yurtta sulh vrmıydı ? çözüm zilletinden g. doğuda iç savaş yaşanmadımı ? bopa dahil olmaktan frat kalkanı vs. 3.5 milyon mülteci 6 yıldır beslenmiyormu .yrum. şhit yakını yorumudur. bu zilletler neden oldu. klkşmanın amacı yurtta cihanda sul denmedimi.
  • Misafir 1 saat önce
    Yazik hayatlarini mahfetdiler
  • Misafir 1 saat önce
    Beter olsunlar ben askerde yorgunluktan masadan destek aldım diye demediğini bırakmamıştı komutan . Şimdi fetoden aldıkları desteğin hesabını ödesinler .
  • Misafir 1 saat önce
    istiklal mahmkelerindeki
  • Misafir 1 saat önce
    haın bunlar haın
  • Misafir 1 saat önce
    Lütfen idam gelsin vatan hainlerine
  • Misafir 2 saat önce
    Yok öyle 3 öğün yemek ye iç yat 100 yıl muhebbet de verseler yuregimiz sogumaz Reise guveniyoruz fetoculer ve apoculari asacak devletimizin bekasi için böyle bir ibret şart oldu dusmanlarimiza
  • Misafir 2 saat önce
    Asın bunları. bunlara destek verenleride ASIN. Devlet sırlarını başka ülkelere verenlerede en kısa zaman da idam getirilmeli. Başka ülkelerin piyonu olan, ülkemizde karışıklık çıkaranlar içinde İdam getirilmeli. ASIN Hepsini. Ben bir ZAZA kökenli biri olarak bunları görünce kafayı yiyorum. Devlet beni okuttu. Bana baktı inkar edemem bunları ama aynı devletimiz ülkemizdeki hainlere karşı çok hassas gibi davranıyor sanki. İdam getirilmeli. Terörist üşakları cirit atıyor ülkemizde. Huzur olacaksa idam getirilerek olabilir. yoksa işimiz çok zor. Devlet kalkınamıyor ki bu hainlerle uğraşmaktan. Dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş şerefsiz hainler bir araya gelmişler ve Türkiye yi bitirme çalışmalarındaki muazzam uğraşlarına hayranım. Artık devletimiz bir an önce idam getirmeli.Yoksa bu muazzam hain çalışmalarının önüne geçemez devletimiz. Duy beni Süleyman Soylu abi. Duyun bizi Milletvekillilerimiz. Çarşıya izin alarak çıkan bir askerimizin ensesinden vurdular bu şerefsizler. Artık el atın.
  • Misafir 2 saat önce
    ne umdular ne buldular, demekki cin olmadan adam çarpmaya kalkışmayacakmışsın
  • Misafir 2 saat önce
    şu protestoları bana yapsalar kafayı yerden kaldıramam, utanç ve pişmanlıktan kıpkırmızı olurum
  • Misafir 2 saat önce
    akın öztürk burnundan kıl aldırmıyor , kuyruğu dik tutma derdinde, utanması gerekirken , kafayı yerden kaldırmaması gerekiyor oysa
  • Misafir 2 saat önce
    akın efendi hala başı dik tutmaya çalışıyor güya, sanki çok önemli işe imza attı
  • Misafir 2 saat önce
    satılmış piyonlar.
  • Misafir 2 saat önce
    satılmış piyonlar.
  • Misafir 2 saat önce
    şu etrafta biriken halktan utanmadınızmı acaba
  • Misafir 2 saat önce
    Bu fetö nasıl bu kadar güçlendi ?
  • Misafir 2 saat önce
    birde giyinmiş kuşanmışlar, bunlara tek tip mahkum elbisesi giydirmek lazım, abd deki gibi, turuncu olabilir mesela
  • Misafir 2 saat önce
    yeni cezalar eski suçlara uygulanamaz. idam gelse bile asılmazlar. belli ki müebbet yiyecekler.
  • Misafir 2 saat önce
    ülkenin kaymak tabakasından ol, yetinme birde hainliğe kalkış
  • Misafir 2 saat önce
    allah insanı aklından etmesin, dua etsinler idam yok, bu hainliğin tek cezası idam çünkü
  • Misafir 2 saat önce
    İdam olmaz ise vicdanlar YARALI kalır
  • Misafir 2 saat önce
    yazık yazık, şu koca koca adamların kendilerini düşürdükleri duruma bakın, neyiniz eksikti oğlum, bu ülkeye hainlik yapıp ne kazanacaktınız
  • Misafir 2 saat önce
    ellerindede birer dosya sanki neyi savunacaklar sa
  • Misafir 2 saat önce
    Umarız kısa zamanda cezaları verilir. Bu davaların uzaması devlete külfettir
  • Misafir 2 saat önce
    işte bunları biran önce yargılayıp asın. Kermese giden bayanlar yargılandı bu hainlerin bileti hala kesilemedi
  • Misafir 2 saat önce
    bu hainleri bugünlere taşıyan hainlere kimseler nedense hesap sormuyor
  • Misafir 2 saat önce
    hiç bir şeye yanmıyorum da bunların ömür boyu Türk halkının yani uçaklarla tanklarla üzerine yürüdükleri halkın paralarıyla hapiste kral gibi yaşayacaklarına yanıyorum böyle adalet olmaz adalet kamu vicdanını teselli etmiyor
  • Misafir 2 saat önce
    BENDEN HEDIYE OLARAK FETODAN BASLAYIP SONUNA KADAR ASILACAK OLARAK BIRER URGAN GONDEREYIM HEDIYE OLARAK BU HAINLERE.
  • Misafir 2 saat önce
    Dizlerinin üstünde köpek gibi getirile bilinirde bogazinda tasmayla
  • Misafir 2 saat önce
    Keser döndü, sap döndü ve gün geldi. ...hesap da döner.
  • Misafir 2 saat önce
    feto hala yerinde maşaları yargılanıyor.yazık
  • Misafir 2 saat önce
    yazık derken. maşaları serbest mi bıraksınlar? ortada bırakma lafını tamamla dostum..
  • Misafir 2 saat önce
    Kadir Topbaşın damadı neden çıkarıldı?
  • Misafir 2 saat önce
    topbaşın damadı çıkarılması bu haberin neresinde yazıyor ben bulamadım.. ölümüne muhalefet yapmayın yazıktır
  • Misafir 2 saat önce
    hainler ALLAH belanızı versin
  • Misafir 2 saat önce
    Vatana ihanetin cezasi IDAMDIR
  • Misafir 2 saat önce
    VERDİĞİM VERGİLERLE YEDİĞİNİZ LOKMALARINIZ ŞAHSIM ADINA HARAM OLSUN.HAİNLER
  • Misafir 2 saat önce
    bunlar ilk gün istiklala mahkemesi kurup idam edilmeleri lazımdı
  • Misafir 3 saat önce
    DAHA AŞAĞILAYICI 1 ŞEKİLDE GETİREBİLİRLERDİ
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