FETÖ'nün çatı davası Ankara'da başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili 221 sanık hakkında açılan davanın duruşması başladı.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya ilk olarak 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi 38 sanık, ardından da diğer sanıklar alındı.
DURUŞMADA ŞEHİT ANNESİ BAYGINLIK GEÇİRDİ
DHA'nın haberine göre; Duruşma sırasında baygınlık geçiren bir şehit annesi, sağlık ekiplerince salondan çıkartıldı.
AKIN ÖZTÜRK: ADRESİ BİLMİYORUM, TUTUKLUYUM
Sanıklardan darbe girişiminin askeri kanadının bir numarası olduğu iddia edilen Hava Kuvvetleri eski Komutanı Akın Öztürk, kimlik tespiti sırasında 2 çocuğu olduğunu belirterek, "Adresi bilmiyorum. Tutukluyum" dedi.
ANNENİN FERYADI
Hain darbe girişiminde şehit olan Mucip Arıkan'ın annesi darbecilere dönerek "Vatan hainlerini öldürün" diye bağırdı.
Kimlik tespitlerinin yapılması sırasında salona giren darbe girişimi sırasında şehit olan Mucip Arıkan'ın annesi Saliha Arıkan, "Vatan hainlerini öldürün. Yavrumu bana versinler" diye bağırmaya başladı. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, acılı anneyi susması yönünde uyardı. Arıkan, uyarılara rağmen bağırmaya devam edince salondan çıkarıldı. Saliha Arıkan'ın salondan çıkarılması üzerine salonda bulunan diğer şehit yakınları "şehit annesi o" diyerek salondan çıkarılmamasını istedi. Ardından da "Bu vatan size haram olsun. Adaletinize güveniyoruz, adalet yerini bulsun" ifadesini kullandılar.
ÖZTÜRK VE DİĞER DARBECİLERİN MAHKEMEYE GİRİŞİNDE URGANLI PROTESTO
Akın Öztürk ve beraberindeki darbeciler, Sincan'daki mahkemeye protestolar eşliğinde, Jandarma gözetiminde getirildi. Mahkemenin önünde toplanan vatandaşlar, darbecilere tepki göstererek, sanıkların üzerine idam iplerini attı.
AK PARTİ DAVAYA MÜDAHİLLİK TALEBİNDE BULUNDU
AK Parti, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminde Genelkurmay Karargahında yaşananlara ilişkin 221 sanıklı çatı davasına müdahillik talebinde bulundu.
Partinin avukatları Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan, müdahillik dilekçelerini Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu.
Dilekçede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 1 numaralı sanık olarak yer alan Fetullah Gülen’in, kurucusu ve lideri olduğu FETÖ'nün, devleti ele geçirmek amacıyla, uzun yıllardır başta TSK, Emniyet ve yargı olmak üzere devletin tüm kritik pozisyonlarında sistematik olarak kadrolaştığı belirtildi.
'YURTTA SULH KONSEYİ' ÜYELERİ HAKİM KARŞISINDA
Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen dava 16 Haziran'a kadar devam edecek. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu davada, FETÖ'nün askeri üyelerinden oluşan "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi 38 sanık da (darbe girişimi gecesi öldürülen Semih Terzi hariç) hakim karşısına çıkıyor. Olay gecesi öldürülen Semih Terzi dışındaki 'Yurtta Sulh Konseyi' üyeleri için 2 bin 988'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
DOSYADA 221 SANIK BULUNUYOR
Dosyada 200'ü tutuklu, 9'u tutuksuz, 12'si firari olmak üzere 221 sanık bulunuyor. Asker sanıklardan biri orgeneral, 3'ü korgeneral, 4'ü tümgeneral, 16'sı tuğgeneral, 3'ü tuğamiral, 26'sı albay, 27'si yarbay, 37'si binbaşı, 21'i yüzbaşı diğerleri ise daha alt rütbeden. Sanıklar arasında öğretmen, memur ve esnafın bulunduğu 12 sivil de bulunuyor.
Sanıklar "anayasayı ihlal", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü yönetmek ve üyesi olmak" suçlamalarının yanı sıra darbe girişimi kapsamında ülke genelinde işlenen "cumhurbaşkanına suikast", "250 kişiyi şehit etme", "2 bin 735 kişiyi öldürmeye teşebbüs etme" ve "üst düzey komutan ve devlet yöneticilerinin hürriyetini sınırlama" suçlamalarından da şehit ve mağdur sayısınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA MÜŞTEKİ
Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili hazırlanan çatı iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "mağdur-müşteki", Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ise "mağdur" olarak yer alıyor.
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Misafir 5 dakika önceHayinler neden asilmiyor bu nasil ulke00
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Misafir 5 dakika önceYa sayin arkadaslar ve aileler.. Yapmayin etmeyin. Bu kadar cahil olamazsiniz ! Sizler bu degilsiniz. Bunlar vatan haini degil !Bunlar su anda devletimizin en yuksek mertebelerinde yurdumuzun bircok yerine etki eden gercek vatan hainlerinin bu insanlarin beynini yikayip kullandigi birer piyon ! Bunlari degil.. bunlari buralara getireni.. Gercek VATANSEVERLERI iceri atani ! Hakliyi haksiz, haksizi hakli yapan yargiyi... Bu yargi ve yasalari duzenleyen , dusunen ve de oylayanlari yargilayin! onlari suclayin ! Bunlari yaptiktan sonra bu kalan piyonlari Meydanlarda HALK YARGILASIN..Madem bu ulke..Bu milletin.. Bu piyonlarin yargilanmasida Sehit Ailelerinin HAKKI'dir... Bakin bakalim bundan sonra hain urermi, ureyen kukrermi... herkes inine gider....00
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Misafir 9 dakika önceTayyip Baba idami getirmezse bidaha oy moy yok okadar00
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Misafir 11 dakika önceAllah devletimizi korusun bir daha böyle hadiseler yaşatmasın00
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Misafir 11 dakika önceTürkiyede bütün darbeler ABD yanlısı askerler tarafından yapılmıştır Ergenekon sanıklarının hepsi Rusya yanlısıdır 15 Temmuzla birlikte Rusyanın 100 yıllık hayali gerçekeşmiş ABD hegemonyası Türkyede bitmiştir şu anda Türkiye tarihte görülmemiş bir kararsızlık içindedir00
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Misafir 13 dakika önceKenan Evren'de yurtda sulh demişti darbe yaparak Menderes'i astılar şimdi neden tam tersi olmuyor ? Asın bu şerefsizleri yada meydanda halka verin linç edilsin ibreti alem olsun00
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Misafir 17 dakika önceHalkına kurşun sıkanı asıcaksın ki herkese örnek olsun ders alsınlar00
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Misafir 20 dakika önceAilesi CHP'li diye Aslan gibi gençleri polis mülakatlarında elediniz şaş topal demediniz Fetöcüleri doldurdunuz itiraz edildiğinde bize alnı secdeye değen lazım kızıl komünist dediniz00
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Misafir 26 dakika önceyarın Rusya kumpas kurmuş hiç suçları yokmuş aslında o gece Rusya bağımlısı generallerin tatbikat tuzağına düşmüşler diyerek serbest kalırlarsa şaşırmam Norveçli ne demiş bizde yüz yılda olan olay sizde bir günde oluyor00
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Misafir 35 dakika önceAK PARTİ'de bahar temizliği var UZUN ADAM süpürgeyi eline aldı Kavurmacı kim zavallı biri yakında az sonra öyle isimler içeri alınacakki beynimiz uçacak00
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Misafir 42 dakika önceAK PARTİ kendi içinde Fetö operasyonuna başladı deprem olacak Uzun Adam var dert yok00
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Misafir 42 dakika önceidam cikacaktir, turkiye gibi ulke icinde sarttir,turkiyenin yeni teror orgutu chp olacaktir , her turlu hainligi desteklemektedir bu capsiz zihniyet00
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Misafir 44 dakika öncela bu soysuzların elinde dosya neyi anlatacak neyi savucakki...00
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Misafir 46 dakika öncedarbe kontrollü diyen bir düşün 12 eylülde halk sokağa aksaydı tankların önüne yatsaydı 251 şehit verseydi bu gün asılan en başta Kenan Evrenve onlarca generali tarih kitabında okuyor olacaktık00
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Misafir 51 dakika öncebaşarırsan cumhurbaşkanısın başaramassan işte böyle00
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Misafir 52 dakika önceendişe etmeyin dün cumhurBAŞKANIM düğmeye bastı hayal dahi edemeyeceğiniz Reis Reis diye takiye yapan siyasiler tutuklanacak yine diyorum hayal dahi edemeyeceğiniz Kavurmacı yanlarında karınca kalır30
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Misafir 44 dakika önceböylece oyları 55 -60 olur başkanlık yolunda00
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Misafir 59 dakika öncebir zamanlarda yüzde 60 ile seçtiğimiz başbakan asılırken sesimiz çıkmamıştı30
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Misafir 1 saat öncebir zamanlarda darbeyi yüzde 92 ile desteklemiştik30
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Misafir 1 saat önceBu dava TVden canlı yayınlanmalı...30
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Misafir 1 saat önceakın öztürkün kulağı iyileşmiş vede her haine bir silahlı koruma biz ise idam istiyoruz bilemedim yani ne diyeyim30
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Misafir 1 saat öncedyrbakırda şivanla brzani ile megri megri dersen kürt krdşim diye diye birlikteliğimizi ? çıkmaza sokarsan ? birileri de hiç umulmadık yerden kalkışır.06
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Misafir 1 saat önceTürkiye'yi ağlattınız, Allah belanızı versin vatan haini köpekler60
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Misafir 1 saat önceAKP deki fetoculer disarida hala en iyi konumlarda. Sanki bu ülkede sadece askerler polisler ve dusuk seviye kamu personeli fetocu.. siyasiler sütten çıkmış ak Kaşık. İnancım yok bu davalara.00
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Misafir 53 dakika önceCHP nin ici fetocu dolu..60
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Misafir 40 dakika önceyani onlar serbestse bunlarda serbest olsunmu diyorsun ...sıra onlarada gelsin mi diyorsun anlaşılmıyor.00
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Misafir 1 saat önceKadir Topbaş'ın damadı disarida oldugu surece bu görüntülerin kamu vicdanı açısından hicbir hükmü yoktur...30
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Misafir 1 saat öncesen sistemin sigortasını şalterini kaldırırsan: tsk yı ergenekonla bir birine dşürürsen. fitne sokulursa iç hizmeti, 35 inci mddyi.kldrırsan. fetöcü şucu bucuda drbye kalkışır. analar ağlarsa şehit acısı olursa sonuç bu olur.03
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Misafir 1 saat öncedrbyi lanetliyorum ? kalkışmadan önce yurtta sulh vrmıydı ? çözüm zilletinden g. doğuda iç savaş yaşanmadımı ? bopa dahil olmaktan frat kalkanı vs. 3.5 milyon mülteci 6 yıldır beslenmiyormu .yrum. şhit yakını yorumudur. bu zilletler neden oldu. klkşmanın amacı yurtta cihanda sul denmedimi.03
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Misafir 1 saat önceYazik hayatlarini mahfetdiler00
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Misafir 1 saat önceBeter olsunlar ben askerde yorgunluktan masadan destek aldım diye demediğini bırakmamıştı komutan . Şimdi fetoden aldıkları desteğin hesabını ödesinler .30
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Misafir 1 saat önceistiklal mahmkelerindeki00
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Misafir 1 saat öncehaın bunlar haın00
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Misafir 1 saat önceLütfen idam gelsin vatan hainlerine00
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Misafir 2 saat önceYok öyle 3 öğün yemek ye iç yat 100 yıl muhebbet de verseler yuregimiz sogumaz Reise guveniyoruz fetoculer ve apoculari asacak devletimizin bekasi için böyle bir ibret şart oldu dusmanlarimiza00
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Misafir 2 saat önceAsın bunları. bunlara destek verenleride ASIN. Devlet sırlarını başka ülkelere verenlerede en kısa zaman da idam getirilmeli. Başka ülkelerin piyonu olan, ülkemizde karışıklık çıkaranlar içinde İdam getirilmeli. ASIN Hepsini. Ben bir ZAZA kökenli biri olarak bunları görünce kafayı yiyorum. Devlet beni okuttu. Bana baktı inkar edemem bunları ama aynı devletimiz ülkemizdeki hainlere karşı çok hassas gibi davranıyor sanki. İdam getirilmeli. Terörist üşakları cirit atıyor ülkemizde. Huzur olacaksa idam getirilerek olabilir. yoksa işimiz çok zor. Devlet kalkınamıyor ki bu hainlerle uğraşmaktan. Dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş şerefsiz hainler bir araya gelmişler ve Türkiye yi bitirme çalışmalarındaki muazzam uğraşlarına hayranım. Artık devletimiz bir an önce idam getirmeli.Yoksa bu muazzam hain çalışmalarının önüne geçemez devletimiz. Duy beni Süleyman Soylu abi. Duyun bizi Milletvekillilerimiz. Çarşıya izin alarak çıkan bir askerimizin ensesinden vurdular bu şerefsizler. Artık el atın.00
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Misafir 2 saat öncene umdular ne buldular, demekki cin olmadan adam çarpmaya kalkışmayacakmışsın00
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Misafir 2 saat önceşu protestoları bana yapsalar kafayı yerden kaldıramam, utanç ve pişmanlıktan kıpkırmızı olurum00
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Misafir 2 saat önceakın öztürk burnundan kıl aldırmıyor , kuyruğu dik tutma derdinde, utanması gerekirken , kafayı yerden kaldırmaması gerekiyor oysa00
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Misafir 2 saat önceakın efendi hala başı dik tutmaya çalışıyor güya, sanki çok önemli işe imza attı00
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Misafir 2 saat öncesatılmış piyonlar.00
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Misafir 2 saat öncesatılmış piyonlar.00
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Misafir 2 saat önceşu etrafta biriken halktan utanmadınızmı acaba00
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Misafir 2 saat önceBu fetö nasıl bu kadar güçlendi ?00
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Misafir 2 saat öncebirde giyinmiş kuşanmışlar, bunlara tek tip mahkum elbisesi giydirmek lazım, abd deki gibi, turuncu olabilir mesela00
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Misafir 2 saat önceyeni cezalar eski suçlara uygulanamaz. idam gelse bile asılmazlar. belli ki müebbet yiyecekler.00
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Misafir 2 saat önceülkenin kaymak tabakasından ol, yetinme birde hainliğe kalkış00
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Misafir 2 saat önceallah insanı aklından etmesin, dua etsinler idam yok, bu hainliğin tek cezası idam çünkü30
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Misafir 2 saat önceİdam olmaz ise vicdanlar YARALI kalır00
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Misafir 2 saat önceyazık yazık, şu koca koca adamların kendilerini düşürdükleri duruma bakın, neyiniz eksikti oğlum, bu ülkeye hainlik yapıp ne kazanacaktınız00
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Misafir 2 saat önceellerindede birer dosya sanki neyi savunacaklar sa00
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Misafir 2 saat önceUmarız kısa zamanda cezaları verilir. Bu davaların uzaması devlete külfettir00
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Misafir 2 saat önceişte bunları biran önce yargılayıp asın. Kermese giden bayanlar yargılandı bu hainlerin bileti hala kesilemedi00
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Misafir 2 saat öncebu hainleri bugünlere taşıyan hainlere kimseler nedense hesap sormuyor00
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Misafir 2 saat öncehiç bir şeye yanmıyorum da bunların ömür boyu Türk halkının yani uçaklarla tanklarla üzerine yürüdükleri halkın paralarıyla hapiste kral gibi yaşayacaklarına yanıyorum böyle adalet olmaz adalet kamu vicdanını teselli etmiyor180
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Misafir 2 saat önceBENDEN HEDIYE OLARAK FETODAN BASLAYIP SONUNA KADAR ASILACAK OLARAK BIRER URGAN GONDEREYIM HEDIYE OLARAK BU HAINLERE.90
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Misafir 2 saat önceDizlerinin üstünde köpek gibi getirile bilinirde bogazinda tasmayla90
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Misafir 2 saat önceKeser döndü, sap döndü ve gün geldi. ...hesap da döner.30
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Misafir 2 saat öncefeto hala yerinde maşaları yargılanıyor.yazık30
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Misafir 2 saat önceyazık derken. maşaları serbest mi bıraksınlar? ortada bırakma lafını tamamla dostum..00
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Misafir 2 saat önceKadir Topbaşın damadı neden çıkarıldı?90
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Misafir 2 saat öncetopbaşın damadı çıkarılması bu haberin neresinde yazıyor ben bulamadım.. ölümüne muhalefet yapmayın yazıktır00
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Misafir 2 saat öncehainler ALLAH belanızı versin60
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Misafir 2 saat önceVatana ihanetin cezasi IDAMDIR90
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Misafir 2 saat önceVERDİĞİM VERGİLERLE YEDİĞİNİZ LOKMALARINIZ ŞAHSIM ADINA HARAM OLSUN.HAİNLER90
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Misafir 2 saat öncebunlar ilk gün istiklala mahkemesi kurup idam edilmeleri lazımdı120
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Misafir 3 saat önceDAHA AŞAĞILAYICI 1 ŞEKİLDE GETİREBİLİRLERDİ240