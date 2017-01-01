FETÖ'nün çatı davası Ankara'da başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili 221 sanık hakkında açılan davanın duruşması başladı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya ilk olarak 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi 38 sanık, ardından da diğer sanıklar alındı.

DURUŞMADA ŞEHİT ANNESİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

DHA'nın haberine göre; Duruşma sırasında baygınlık geçiren bir şehit annesi, sağlık ekiplerince salondan çıkartıldı.

AKIN ÖZTÜRK: ADRESİ BİLMİYORUM, TUTUKLUYUM

Sanıklardan darbe girişiminin askeri kanadının bir numarası olduğu iddia edilen Hava Kuvvetleri eski Komutanı Akın Öztürk, kimlik tespiti sırasında 2 çocuğu olduğunu belirterek, "Adresi bilmiyorum. Tutukluyum" dedi.

ANNENİN FERYADI

Hain darbe girişiminde şehit olan Mucip Arıkan'ın annesi darbecilere dönerek "Vatan hainlerini öldürün" diye bağırdı.

Kimlik tespitlerinin yapılması sırasında salona giren darbe girişimi sırasında şehit olan Mucip Arıkan'ın annesi Saliha Arıkan, "Vatan hainlerini öldürün. Yavrumu bana versinler" diye bağırmaya başladı. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, acılı anneyi susması yönünde uyardı. Arıkan, uyarılara rağmen bağırmaya devam edince salondan çıkarıldı. Saliha Arıkan'ın salondan çıkarılması üzerine salonda bulunan diğer şehit yakınları "şehit annesi o" diyerek salondan çıkarılmamasını istedi. Ardından da "Bu vatan size haram olsun. Adaletinize güveniyoruz, adalet yerini bulsun" ifadesini kullandılar.

ÖZTÜRK VE DİĞER DARBECİLERİN MAHKEMEYE GİRİŞİNDE URGANLI PROTESTO

Akın Öztürk ve beraberindeki darbeciler, Sincan'daki mahkemeye protestolar eşliğinde, Jandarma gözetiminde getirildi. Mahkemenin önünde toplanan vatandaşlar, darbecilere tepki göstererek, sanıkların üzerine idam iplerini attı.

AK PARTİ DAVAYA MÜDAHİLLİK TALEBİNDE BULUNDU

AK Parti, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminde Genelkurmay Karargahında yaşananlara ilişkin 221 sanıklı çatı davasına müdahillik talebinde bulundu.

Partinin avukatları Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan, müdahillik dilekçelerini Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu.

Dilekçede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 1 numaralı sanık olarak yer alan Fetullah Gülen’in, kurucusu ve lideri olduğu FETÖ'nün, devleti ele geçirmek amacıyla, uzun yıllardır başta TSK, Emniyet ve yargı olmak üzere devletin tüm kritik pozisyonlarında sistematik olarak kadrolaştığı belirtildi.

'YURTTA SULH KONSEYİ' ÜYELERİ HAKİM KARŞISINDA

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen dava 16 Haziran'a kadar devam edecek. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu davada, FETÖ'nün askeri üyelerinden oluşan "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi 38 sanık da (darbe girişimi gecesi öldürülen Semih Terzi hariç) hakim karşısına çıkıyor. Olay gecesi öldürülen Semih Terzi dışındaki 'Yurtta Sulh Konseyi' üyeleri için 2 bin 988'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

DOSYADA 221 SANIK BULUNUYOR

Dosyada 200'ü tutuklu, 9'u tutuksuz, 12'si firari olmak üzere 221 sanık bulunuyor. Asker sanıklardan biri orgeneral, 3'ü korgeneral, 4'ü tümgeneral, 16'sı tuğgeneral, 3'ü tuğamiral, 26'sı albay, 27'si yarbay, 37'si binbaşı, 21'i yüzbaşı diğerleri ise daha alt rütbeden. Sanıklar arasında öğretmen, memur ve esnafın bulunduğu 12 sivil de bulunuyor.

Sanıklar "anayasayı ihlal", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü yönetmek ve üyesi olmak" suçlamalarının yanı sıra darbe girişimi kapsamında ülke genelinde işlenen "cumhurbaşkanına suikast", "250 kişiyi şehit etme", "2 bin 735 kişiyi öldürmeye teşebbüs etme" ve "üst düzey komutan ve devlet yöneticilerinin hürriyetini sınırlama" suçlamalarından da şehit ve mağdur sayısınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA MÜŞTEKİ

Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili hazırlanan çatı iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "mağdur-müşteki", Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ise "mağdur" olarak yer alıyor.