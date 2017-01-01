Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde Genelkurmay Karargahı'nda yaşananlara ilişkin 221 sanıklı çatı davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde başlıyor.
ÖZTÜRK VE DİĞER DARBECİLER SİNCAN'A GETİRİLDİ
Akın Öztürk ve beraberindeki darbeciler, Sincan'daki mahkemeye protestolar eşliğinde, Jandarma gözetiminde getirildi. Mahkemenin önünde toplanan vatandaşlar, darbecilere tepki göstererek, sanıkların üzerine idam iplerini attı.
'YURTTA SULH KONSEYİ' ÜYELERİ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülecek olan dava 16 Haziran'a kadar devam edecek. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu davada, FETÖ'nün askeri üyelerinden oluşan "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi 38 sanık da (darbe girişimi gecesi öldürülen Semih Terzi hariç) hakim karşısına çıkacak. Olay gecesi öldürülen Semih Terzi dışındaki 'Yurtta Sulh Konseyi' üyeleri için 2 bin 988'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
DOSYADA 221 SANIK BULUNUYOR
Dosyada 200'ü tutuklu, 9'u tutuksuz, 12'si firari olmak üzere 221 sanık bulunuyor. Asker sanıklardan biri orgeneral, 3'ü korgeneral, 4'ü tümgeneral, 16'sı tuğgeneral, 3'ü tuğamiral, 26'sı albay, 27'si yarbay, 37'si binbaşı, 21'i yüzbaşı diğerleri ise daha alt rütbeden. Sanıklar arasında öğretmen, memur ve esnafın bulunduğu 12 sivil de bulunuyor.
Sanıklar "anayasayı ihlal", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü yönetmek ve üyesi olmak" suçlamalarının yanı sıra darbe girişimi kapsamında ülke genelinde işlenen "cumhurbaşkanına suikast", "250 kişiyi şehit etme", "2 bin 735 kişiyi öldürmeye teşebbüs etme" ve "üst düzey komutan ve devlet yöneticilerinin hürriyetini sınırlama" suçlamalarından da şehit ve mağdur sayısınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA MÜŞTEKİ
Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili hazırlanan çatı iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "mağdur-müşteki", Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ise "mağdur" olarak yer alıyor.
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Misafir 28 dakika öncehiç bir şeye yanmıyorum da bunların ömür boyu Türk halkının yani uçaklarla tanklarla üzerine yürüdükleri halkın paralarıyla hapiste kral gibi yaşayacaklarına yanıyorum böyle adalet olmaz adalet kamu vicdanını teselli etmiyor90
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Misafir 29 dakika önceBENDEN HEDIYE OLARAK FETODAN BASLAYIP SONUNA KADAR ASILACAK OLARAK BIRER URGAN GONDEREYIM HEDIYE OLARAK BU HAINLERE.30
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Misafir 30 dakika önceDizlerinin üstünde köpek gibi getirile bilinirde bogazinda tasmayla30
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Misafir 31 dakika önceKeser döndü, sap döndü ve gün geldi. ...hesap da döner.00
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Misafir 31 dakika öncefeto hala yerinde maşaları yargılanıyor.yazık00
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Misafir 33 dakika önceKadir Topbaşın damadı neden çıkarıldı?60
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Misafir 42 dakika öncehainler ALLAH belanızı versin30
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Misafir 44 dakika önceVatana ihanetin cezasi IDAMDIR60
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Misafir 44 dakika önceVERDİĞİM VERGİLERLE YEDİĞİNİZ LOKMALARINIZ ŞAHSIM ADINA HARAM OLSUN.HAİNLER30
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Misafir 46 dakika öncebunlar ilk gün istiklala mahkemesi kurup idam edilmeleri lazımdı60
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Misafir 53 dakika önceDAHA AŞAĞILAYICI 1 ŞEKİLDE GETİREBİLİRLERDİ150