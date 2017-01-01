ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
FETÖ
GÜNDEM

FETÖ'nün çatı davası Ankara'da başlıyor

FETÖ çatı davası, dosyasında 200'ü tutuklu, 9'u tutuksuz, 12'si firari olmak üzere 221 sanık bulunuyor

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:20:07 Güncelleme: 10:36:50 İHA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde Genelkurmay Karargahı'nda yaşananlara ilişkin 221 sanıklı çatı davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde başlıyor.

ÖZTÜRK VE DİĞER DARBECİLER SİNCAN'A GETİRİLDİ

Akın Öztürk ve beraberindeki darbeciler, Sincan'daki mahkemeye protestolar eşliğinde, Jandarma gözetiminde getirildi. Mahkemenin önünde toplanan vatandaşlar, darbecilere tepki göstererek, sanıkların üzerine idam iplerini attı. 

'YURTTA SULH KONSEYİ' ÜYELERİ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülecek olan dava 16 Haziran'a kadar devam edecek. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu davada, FETÖ'nün askeri üyelerinden oluşan "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi 38 sanık da (darbe girişimi gecesi öldürülen Semih Terzi hariç) hakim karşısına çıkacak. Olay gecesi öldürülen Semih Terzi dışındaki 'Yurtta Sulh Konseyi' üyeleri için 2 bin 988'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

DOSYADA 221 SANIK BULUNUYOR

Dosyada 200'ü tutuklu, 9'u tutuksuz, 12'si firari olmak üzere 221 sanık bulunuyor. Asker sanıklardan biri orgeneral, 3'ü korgeneral, 4'ü tümgeneral, 16'sı tuğgeneral, 3'ü tuğamiral, 26'sı albay, 27'si yarbay, 37'si binbaşı, 21'i yüzbaşı diğerleri ise daha alt rütbeden. Sanıklar arasında öğretmen, memur ve esnafın bulunduğu 12 sivil de bulunuyor.

Sanıklar "anayasayı ihlal", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü yönetmek ve üyesi olmak" suçlamalarının yanı sıra darbe girişimi kapsamında ülke genelinde işlenen "cumhurbaşkanına suikast", "250 kişiyi şehit etme", "2 bin 735 kişiyi öldürmeye teşebbüs etme" ve "üst düzey komutan ve devlet yöneticilerinin hürriyetini sınırlama" suçlamalarından da şehit ve mağdur sayısınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA MÜŞTEKİ

Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili hazırlanan çatı iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "mağdur-müşteki", Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ise "mağdur" olarak yer alıyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 11
  • Misafir 28 dakika önce
    hiç bir şeye yanmıyorum da bunların ömür boyu Türk halkının yani uçaklarla tanklarla üzerine yürüdükleri halkın paralarıyla hapiste kral gibi yaşayacaklarına yanıyorum böyle adalet olmaz adalet kamu vicdanını teselli etmiyor
  • Misafir 29 dakika önce
    BENDEN HEDIYE OLARAK FETODAN BASLAYIP SONUNA KADAR ASILACAK OLARAK BIRER URGAN GONDEREYIM HEDIYE OLARAK BU HAINLERE.
  • Misafir 30 dakika önce
    Dizlerinin üstünde köpek gibi getirile bilinirde bogazinda tasmayla
  • Misafir 31 dakika önce
    Keser döndü, sap döndü ve gün geldi. ...hesap da döner.
  • Misafir 31 dakika önce
    feto hala yerinde maşaları yargılanıyor.yazık
  • Misafir 33 dakika önce
    Kadir Topbaşın damadı neden çıkarıldı?
  • Misafir 42 dakika önce
    hainler ALLAH belanızı versin
  • Misafir 44 dakika önce
    Vatana ihanetin cezasi IDAMDIR
  • Misafir 44 dakika önce
    VERDİĞİM VERGİLERLE YEDİĞİNİZ LOKMALARINIZ ŞAHSIM ADINA HARAM OLSUN.HAİNLER
  • Misafir 46 dakika önce
    bunlar ilk gün istiklala mahkemesi kurup idam edilmeleri lazımdı
  • Misafir 53 dakika önce
    DAHA AŞAĞILAYICI 1 ŞEKİLDE GETİREBİLİRLERDİ
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça gözaltına alındı
GÜNDEM

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça gözaltına alındı
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (22 Mayıs 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 22 Mayıs günlüğü
Ankara Valisi: Öldürülen 2 DEAŞ'lı AK Parti kongresine saldıracaktı
GÜNDEM

Ankara Valisi: Öldürülen 2 DEAŞ'lı AK Parti ...
Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim itirafçı oldu
GÜNDEM

Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim itirafçı oldu
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (21 Mayıs 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 21 Mayıs günlüğü
Yunanistan'a kaçmak isteyen 13 FETÖ üyesi, plajda yakalandı!
GÜNDEM

Tekneye binemeden yakalandılar!
Esenyurt'ta güpegündüz televizyon hırsızlığı!
GÜNDEM

YOK BÖYLE RAHATLIK! OMUZLAYIP GÖTÜRDÜLER
FETÖ'nün çatı davası Ankara'da başlıyor
GÜNDEM

AKIN ÖZTÜRK VE "YURTTA SULH KONSEYİ" ÜYELERİ MAHKEMEYE BÖYLE GETİRİLDİ
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (22 Mayıs 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 22 MAYIS GÜNLÜĞÜ
Muğla'da İngiliz turist Interpol'ü harekete geçirdi
GÜNDEM

İNGİLİZ TURİST INTERPOL'Ü HAREKETE GEÇİRDİ!
Amanos Dağları'nda çatışma! 1 asker şehit oldu
GÜNDEM

AMANOS DAĞLARI'NDA ÇATIŞMA! 1 ASKER ŞEHİT OLDU
Kartal'da aynı gişeden geçmek isteyen sürücüler sıkışıp kaldı
GÜNDEM

GİŞELERDE ŞAŞKINA ÇEVİREN GÖRÜNTÜ!