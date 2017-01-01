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DGS başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar üniversite eğitimini 4 yıl olarak tamamlamak için DGS'ye katılacak. Peki DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS ne zaman yapılacak?

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:48:02 Güncelleme: 09:50:54

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvurular geldi çattı. Adaylar üniversite eğitimini 4 yıl olarak tamamlamak için sınava katılacak. Peki DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS başvurusu yapmak isteyen adayların, ilk olarak ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan AİS'e, T.C. Kimlik No ve Aday Şifresi ile giriş yapmaları gerekmektedir.

Ardından karşılarına gelen ekranda sol menüde yer alan "Başvuru Sürecindekiler" sekmesinden DGS'yi seçerek başvurularını yapabilecekler. DGS'yi seçtikten sonra gelen başvuru formunu dolduran adaylar aynı zamanda sınav ücretini de ödemek zorundadır.

DGS BAŞVURULARININ YAPILDIĞI ÖSYM AİS İÇİN TIKLAYINIZ

Başvurusunu tamamlayan adaylar, ardından sınava giriş yerlerini gösterecek olan sınav giriş belgesini beklemeye başlayacaklar. Sınav giriş belgeleri de genellikle sınava bir hafta kala yayınlanmaktadır.

Sınava giriş belgesi, adaylara posta veya e-posta yoluyla gönderilmemektedir; adayların bizzat kendisi AİS üzerinden çıktı olarak almalıdır.

DGS NE ZAMAN?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları için düzenlenen DGS, bu yıl 23 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak ve adaylar zorlu sorulara doğru yanıt vermek için ter dökecek.

Sınavın ardından sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar puanlarının yettiği bölümlere tercih yapabilecekler.

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