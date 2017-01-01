ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
TÜLOMSAŞ
GÜNDEM

TÜLOMSAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

TÜLOMSAŞ toplamda 50 işçi personel alımı yapacağını duyurdu. Peki TÜLOMSAŞ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜLOMSAŞ personel alımı şartları nelerdir?

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:33:24 Güncelleme: 11:35:07

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş (TÜLOMSAŞ), yaptığı duyuruda 40'ı en az lise mezunu, 10'u önlisans mezunu toplamda 50 işçi personel alımı yapacağını duyurdu. Peki TÜLOMSAŞ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜLOMSAŞ personel alımı şartları nelerdir?

TÜLOMSAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TÜLOMSAŞ'ın internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda 40 adet Endüstri Meslek Lisesi-Teknik Lise mezunu ve 10 adet Meslek Yüksek Okulu (Önlisans) mezunu olmak üzere toplam 50 kişinin işe alınacağı bildirildi.

Aynı zamanda açıklamada personel alımı başvurusu yapmak isteyen adayların, İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapmalarının gerekli olduğunu da açıkladı.

Adaylar, İŞKUR resmi sitesi üzerinden TÜLOMSAŞ 50 işçi alımı için başvuru yapabilecekler.

HANGİ BÖLÜMDEN KAÇ KİŞİ İŞE ALINACAK?

Endüstri Meslek Lisesi - Teknik Lise

MESLEK SAYI
TESVİYECİ 24
MOTORCU 10
ELEKTRİKÇİ 2
BOYACI (METAL) 2
SIHHİ TESİSATÇI 2
TOPLAM 40

Meslek Yüksek Okulu (Önlisans)

MESLEK SAYI
TESVİYECİ 8
ELEKTRİKÇİ 2
TOPLAM 10
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Sırrı Süreyya Önder siyaseti bırakıyor
GÜNDEM

Sırrı Süreyya Önder siyaseti bırakıyor
Amanos Dağları'nda çatışma! 1 asker şehit oldu
GÜNDEM

Amanos Dağları'nda çatışma! 1 asker şehit oldu
Adana ve Samsun merkezli fuhuş operasyonunda yeni ayrıntılar
GÜNDEM

"Fuhuş yaparken hamile kaldım, çocuğumu o kabul etti"
Kartal'da aynı gişeden geçmek isteyen sürücüler sıkışıp kaldı
GÜNDEM

Gişelerde şaşkına çeviren görüntü!
Esenyurt'ta güpegündüz televizyon hırsızlığı!
GÜNDEM

Yok böyle rahatlık! Omuzlayıp götürdüler
39 kişinin hayatını kaybettiği Reina yıkıldı
GÜNDEM

39 kişinin hayatını kaybettiği Reina yıkıldı
Amanos Dağları'nda çatışma! 1 asker şehit oldu
GÜNDEM

AMANOS DAĞLARI'NDA ÇATIŞMA! 1 ASKER ŞEHİT OLDU
Bursa'da bebek yüzlü dolandırıcı yakayı ele verdi
GÜNDEM

'BEBEK YÜZLÜ' YAKALANDI!
Sırrı Süreyya Önder siyaseti bırakıyor
GÜNDEM

SIRRI SÜREYYA ÖNDER SİYASETİ BIRAKIYOR
İçişleri Bakanlığı: 2017'nin ilk 5 ayında 642 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

BEŞ AYDA 642 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Atatürk Havalimanı'nda köpek nedeniyle uçaklar pisti pas geçti
GÜNDEM

DİKKAT PİSTTE KÖPEK VAR!
Kartal'da aynı gişeden geçmek isteyen sürücüler sıkışıp kaldı
GÜNDEM

GİŞELERDE ŞAŞKINA ÇEVİREN GÖRÜNTÜ!