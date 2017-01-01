Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş (TÜLOMSAŞ), yaptığı duyuruda 40'ı en az lise mezunu, 10'u önlisans mezunu toplamda 50 işçi personel alımı yapacağını duyurdu. Peki TÜLOMSAŞ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜLOMSAŞ personel alımı şartları nelerdir?

TÜLOMSAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TÜLOMSAŞ'ın internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda 40 adet Endüstri Meslek Lisesi-Teknik Lise mezunu ve 10 adet Meslek Yüksek Okulu (Önlisans) mezunu olmak üzere toplam 50 kişinin işe alınacağı bildirildi.

Aynı zamanda açıklamada personel alımı başvurusu yapmak isteyen adayların, İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapmalarının gerekli olduğunu da açıkladı.

Adaylar, İŞKUR resmi sitesi üzerinden TÜLOMSAŞ 50 işçi alımı için başvuru yapabilecekler.

HANGİ BÖLÜMDEN KAÇ KİŞİ İŞE ALINACAK?

Endüstri Meslek Lisesi - Teknik Lise

MESLEK SAYI TESVİYECİ 24 MOTORCU 10 ELEKTRİKÇİ 2 BOYACI (METAL) 2 SIHHİ TESİSATÇI 2 TOPLAM 40

Meslek Yüksek Okulu (Önlisans)

MESLEK SAYI TESVİYECİ 8 ELEKTRİKÇİ 2 TOPLAM 10