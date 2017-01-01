İçişleri Bakanlığı: 2017'nin ilk 5 ayında 642 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirme açıklamasında, 2017 yılının ilk 5 ayında, 642 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, "2017 yılının ilk 5 ayında terörle mücadele kapsamında, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ve iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca yurtiçinde 4.786 operasyon yapılmış, 316'sı ölü, 133'ü teslim, 187'si sağ olmak üzere toplam 642 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

Açıklamada şu bilgiler yer aldı;

SON BİR HAFTALIK OPERASYONLAR

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELE KAPSAMINDA,



Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 541 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 222 kişi gözaltına alınmıştır.

YABANCI TERÖRİSTLERLE MÜCADELE KAPSAMINDA,



DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 72 kişi gözaltına alınmıştır. Ayrıca Ankara’da eylem hazırlığında olan 2 terörist yapılan operasyonda ölü olarak ele geçirilmiş, evde yapılan aramada 2 Kalaşnikov, 4 El Bombası ve çok sayıda mühimmat bulunmuştur.

FETÖ/PDY İLE MÜCADELE KAPSAMINDA,



FETÖ/ PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 966 kişi gözaltına alınmıştır.

SOL TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA,



Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 24 kişi gözaltına alınmıştır.